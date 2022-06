Dirigentes del Frente de Todos celebraron la designación de Scioli

domingo, 5 de junio de 2022 20:46

Funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FdT) destacaron hoy la designación de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, sostuvieron que su desempeño en la Embajada en Brasil fue "brillante" y afirmaron que el presidente Alberto Fernández "tiene voluntad política y sensibilidad frente a los problemas".



"Felicité al Presidente por haber usado la lapicera en este caso", dijo el diputado Eduardo Valdés al ser consultado por la designación de Scioli en reemplazo de Matías Kulfas.



En diálogo con Radio 10 y El Destape Radio, el legislador señaló que fue una "decisión extraordinaria" por parte del Presidente y consideró que en el país vecino Scioli demostró ser "un brillante embajador".



"Le dimos la más difícil, y supo encontrar los huecos", aseveró Valdés sobre el trabajo de Scioli en Brasilia, y recordó: "Es el último candidato a presidente que tuvimos los peronistas antes del 2019".



En la misma línea, remarcó su trayectoria. "Ha sido todo Daniel: diputado, senador, gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos mandatos, vicepresidente de Néstor Kirchner, candidato a presidente. Creo que trajimos la primera A de la primera A, con un diálogo muy bueno con Cristina (Fernández de Kirchner) y extraordinario con Alberto", apuntó.



También remarcó que, ante las políticas neoliberales, "la herramienta que se encontró es el FdT" y llamó a preservarlo.



En la misma línea se pronunció el gobernador Jorge Capitanich en diálogo con FM Futurock, al remarcar que "el Presidente tiene voluntad política y sensibilidad frente a los problemas".



Sobre el cambio de ministro, reflexionó que el FdT "representa la unidad en la diversidad" y sostuvo que es comprensible que existan "tensiones en el ejercicio del Gobierno porque hay intereses contrapuestos".



Para el mandatario chaqueño, todo "se resuelve con institucionalización del FdT" y consideró fundamental lograr "consensos sobre políticas".



"Estamos convencidos de que es bueno tener esta posibilidad de escucharnos", añadió.



Por su parte, el designado titular de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, señaló que el Presidente "tiene la responsabilidad y es el que tiene el timing y la sensibilidad para ir modificando cuando le parezca oportuno su equipo de colaboradores".



Consultado por la designación de Scioli, consideró que "los cambios que produjo el Presidente tienen por objetivo preservar la fotografía que se dio el viernes", en referencia al acto en conmemoración por los 100 años de YPF que reunió al mandatario con la vicepresidenta.



Para Rossi, la presencia de ambos en ese encuentro "afloja las tensiones hacia adelante".



A su vez, el diputado Leandro Santoro fue otro de los que celebró la llegada de Scioli al gabinete, por considerarlo un "hombre que demostró estar preocupado por la producción y el empleo, y que ha hecho una excelente labor en la embajada de Brasil".



Para Santoro, "seguramente la línea va a ser esa de continuar con la política de producción, de empleo y de consumo".



El sábado último se conoció que el embajador Scioli reemplazará a Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, luego de que el Presidente pidiera la renuncia del funcionario tras la difusión de un informe en off atribuido a esa cartera sobre el gasoducto Néstor Kirchner, y que fue cuestionado tanto por el jefe de Estado como por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Según pudo saber esta agencia, Fernández le escribió a primera hora de la tarde de ayer a Kulfas para recriminarle por el envío del informe "en off" que contenía cuestionamientos al proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner y, en el mismo acto, le pidió la renuncia.



El Presidente, en su cuenta de Twitter, consideró "éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro" y dijo que él no avalaba "esos procederes", en alusión al informe difundido sobre la empresa estatal Energía Argentina y la licitación para adquirir los insumos necesarios para el trazado del gasoducto.



Una hora antes, la vicepresidenta había replicado desde sus redes la desmentida de la empresa Energía Argentina (exEnarsa), que rechazó las presuntas irregularidades que se objetaban en el off y explicó la normativa vigente que llevó a que el único oferente para la provisión de chapa laminada fuera una empresa controlada por Tenaris (Techint) que importa desde una subsidiaria del mismo grupo afincada en Brasil.



Aparte de compartir la réplica, Cristina Kirchner cuestionó en duros términos a quienes habían impulsado el informe "en off", a los que responsabilizó por llevar a cabo "ataques" contra otros integrantes del FdT "sin dar la cara, mintiendo y utilizando periodistas".



Ante estos hechos, la dirigencia del FdT destacó la decisión del Presidente.



"Matías fue un buen ministro, que ayudó mucho a la recuperación de la Argentina pero creo que la decisión del Presidente es la correcta, no se puede permitir que haya off y mucho menos declaraciones en off de ministros contra el propio Gobierno", dijo Santoro.



En tanto Valdés fue más allá al señalar que "es una cobardía el off" cuando "significa tirar una información negativa para alguien escondiendo quién lo dice".