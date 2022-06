Manzur, sobre la provisión de gasoil: "las cuatro refinerías están trabajando al 100%"

miércoles, 29 de junio de 2022 11:50

El jefe de Gabinete. Juan Manzur, afirmó hoy que la Argentina "tiene lo que el mundo necesita" y dijo que en la reunión de gabinete desarrollada esta mañana en la Casa Rosada "todos coincidimos en la potencialidad que tiene" el país.



"En este contexto muy complejo que se está viviendo a nivel internacional, con todas las dificultades, me quedaría con un mensaje: la Argentina tiene lo que el mundo necesita. Tenemos que seguir avanzando en la gestión, tener una direccionalidad clara, rumbo claro y todos los días seguir profundizando la acción de Gobierno", aseveró Manzur en rueda de prensa tras la reunión en Casa de Gobierno.



Por otro lado, el funcionario indicó que con las últimas medidas adoptadas el gobierno "busca no detener la producción, la creación de empleo, y seguir privilegiando lo que tiene que ver con la inversión en producción, seguir agregando valor, privilegiar las exportaciones, la sustitución de importaciones.



Asimismo informó que en la reunión se trató la situación del faltante de gasoil y "lo que se viene haciendo en función de la mayor demanda de energía"



"Las cuatro refinerías están trabajando al 100 por cien para la producción de gasoil. Se han tomado medidas que tienen que ver con la suspensión temporaria de impuestos. Están en curso cinco barcos con importación de gasoil y se tomó la medida de aumentar el corte del biodiesel. Con estas acciones se va ir normalizando la provisión de combustible a lo largo y ancho del país", aseveró Manzur.



También dijo que fue "unánime en la reunión de Gabinete el repudio absoluto a los hechos de violencia y agresión ocurridos en las rutas", que derivaron en la muerte del camionero Guillermo Andrés Jara, de 45 años, cerca de la localidad bonaerense de Daireaux, cuando fue agredido a pedradas por querer evitar un piquete de transportistas que protestaban por la falta de gasoil.



"Debo transmitir el repudio a la violencia y la intolerancia; lo rechazamos muy enérgicamente", afirmó Manzur.



Por su parte, el canciller Santiago Cafiero informó en la reunión con sus pares sobre la participación del Presidente en la cumbre del G7 que se desarrolló en Alemania y las reuniones bilaterales que mantuvo en ese marco, como la que tuvo con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, donde hablaron de la cuestión Malvinas.



"El Presidente fue firme y determinante; para nada fue irrespetuoso", destacó Cafiero sobre la reunión con su par británico, en la que el mandatario argentino le transmitió que cualquier avance comercial entre ambos países está condicionado a la aceptación de Reino Unido a discutir la soberanía de las Islas Malvinas.



El encuentro con los ministros y ministras se desarrolló desde las 7.45 en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno.



Fuentes oficiales consignaron que, junto a Manzur, participan de esta reunión los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Justicia, Martín Soria; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Defensa, Jorge Taiana; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Trabajo, Claudio Moroni; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Cultura, Tristán Bauer; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.



También estuvieron presentes el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y el jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos.



Sobre la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, Manzur explicó que está con una "agenda muy apretada con su equipo trabajando y siguiendo las directivas del Presidente" y aclaró que "al igual que con otros ministros, estoy hablando a diario dos o tres veces por día".



La última reunión de gabinete se realizó el pasado 15 de junio y contó con la asistencia del presidente Alberto Fernández, quien le pidió a los funcionarios que "redoblaran" los esfuerzos de gestión para "acompañar y estar cerca de la gente que "está sufriendo".



Esta mañana, antes de ingresar a la Casa Rosada, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que "en los próximos días se resolverán" los problemas que se verifican en varios puntos del país con la provisión de gasoil, y aseguró que "las compras de ese combustible "ya están hechas".



"Los problemas con la falta de gasoil se resolverán en los próximos días. Hay algunos ciudades del país donde el tema ya está solucionado", señaló Fernández al formular declaraciones a los medios acreditados en Casa de Gobierno.



En cuanto a las medidas tomadas por el Banco Central para mantener el nivel de reservas, el funcionario aseguró que el objetivo del Ejecutivo es "trabajar para cuidar las reservas", y ante la suba en la cotización del dólar ilegal que se verifica desde hace algunos días, el titular de la cartera de Seguridad estimó que se trata de "un mercado que opera con un volumen muy pequeño".



En relación a la retención del avión de la empresa venezolana Emtrasur, Fernández reiteró que "no había impedimentos para el ingreso" de la nave a la Argentina y remarcó que las denuncias sobre la tripulación "se están investigando".