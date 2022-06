Arranca paro de kiosqueros y por 72 horas no cargan la tarjeta Sube

martes, 28 de junio de 2022 07:25

Kiosqueros de todo el país lanzaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo de un mayor margen de ganancia en el servicio de la carga de la tarjeta Sube. Debido a esta medida, el martes 28, el miércoles 29 y el jueves 30 de junio no cargarán la tarjeta de colectivos a los usuarios del transporte público en todo el país.

Reclaman un margen digno de ganancias para las familias kiosqueras. La medida de fuerza se realiza "para que se termine la especulación con las tarjetas de Sube, por un valor único en todo el país de las tarjetas, para que las empresas monopólicas no destruyan el sistema. Por esos motivos debido a la falta de respuestas del Estado Nacional vamos al Paro con el servicio de carga de Sube martes 28, miércoles 29 y jueves 30 apoyemos a los colegas de todo el país" explicaron.

Los kiosqueros desde hace años reclaman que se les mejore la comisión de 0,5% que obtienen por los montos derivados de cargar. Con tal porcentaje, no cubren ni mínimamente los costos de la prestación y por norma están imposibilitados de aplicar un costo adicional porque de lo contrario aseguran que se modificaría el costo del transporte.

En el lapso que se extienda el reclamo, los comerciantes no venderán ni cargarán los plástico que se utilizan para viajar en el transporte público de pasajeros. "Aún no se definió la fecha porque tratamos que no genera mayores inconvenientes", sostuvieron desde el sector.

