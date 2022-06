La actividad de las pymes industriales creció 3,2% en mayo

domingo, 26 de junio de 2022 12:08

La producción de la industria manufacturera pyme registró una suba de 3,2% interanual en mayo, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En el cotejo con abril, la actividad de las pymes industriales marcó un leve retroceso de 0,2%.



En tanto, el uso de la capacidad instalada se ubicó en 70,1%, 3 puntos porcentuales más que en igual mes de 2021 y 0,3 puntos porcentuales menos que en abril.



Por sectores, el nivel más elevado de uso de la capacidad instalada correspondió a Maderas y muebles (76,3%), mientras que el más bajo fue Papel e impresiones (65,2%).



Desde CAME destacaron que “el encarecimiento de los fletes y el desabastecimiento de gasoil generaron problemas para conseguir insumos y demoras en las entregas de la producción”.



Al analizar la demanda interna, la entidad pyme resaltó que se mantuvo constante, “marcando una mejora a fin de mes en rubros como Indumentaria y en Alimentos y bebidas, que habían comenzado más estancados”.



En lo que respecta a las expectativas para los próximos dos meses, desde CAME indicaron que de acuerdo a la muestra, el 9% de las industrias respondió que espera que su producción suba, el 2% proyecta una disminución y el 89% respecta estimó que no habrá cambios.



Además, el 63% de las pymes consultadas calificó la situación actual de su empresa como buena o muy buena (contra el 62% en abril), y el 63% de las empresas afirmaron haber trabajado con resultados positivos (contra 61% en abril).



Por sectores, en el mes de mayo, la rama industrial vinculada a la fabricación de productos de metal, maquinarias, equipos y material de transporte marcó la mejor performance, con un aumento anual de 6,9%, dado que las inversiones en el agro, la construcción y la industria en general traccionaron al sector, mientras que el rubro Madera y muebles, en cambio, sufrió una caída anual del 0,8%.



Sin embargo, si bien la caída anual del rubro de madera y muebles se explicó por “poca capacidad de producción por falta de insumos”, en la comparación contra el mes previo subió 6,8% mensual.



Por su parte, el rubro de Alimentos y bebidas, mantuvo sin cambios su producción en términos interanuales pero subió 0,3% con respecto al mes anterior, y el sector trabajó con un 71,9% de la capacidad instalada, 3,9 puntos por encima de abril.



En el caso de Indumentaria y textil, la producción anual subió 1,8% en mayo y bajó 2,4% en la comparación mensual; mientras que en el rubro de productos químicos y plásticos, la producción creció 3,7% anual en mayo y 6,4% mensual; y en el caso de Papel, cartón, edición e impresión, la misma subió 2,1% anual en mayo y 3% mensual.