Gobierno y CAF firman créditos por 175 millones de dólares

sábado, 25 de junio de 2022 19:57

El Gobierno argentino y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF firmaron dos créditos por US$ 175 millones para mejorar la infraestructura vial y universitaria, obras que beneficiarán a más de 153.000 personas en todo el país.



Los acuerdos fueron suscriptos en la tarde de ayer por el presidente Alberto Fernández y el titular del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.



El primer crédito, por US$ 100 millones, financiará el programa “Corredores Logísticos de Integración”, que busca contribuir a la consolidación de corredores viales y favorecer la integración nacional y regional, informó hoy CAF.



Los fondos se utilizarán para ampliar la ruta nacional 5, entre la localidad de Mercedes y la Variante Suipacha, y la nacional 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs, vías estratégicas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con las localidades al sur y suroeste de la provincia de Buenos Aires.



A través del segundo crédito, por US$ 75 millones, la cartera de Obras Públicas podrá financiar la cuarta fase del “Programa de Infraestructura Universitaria”, que busca impulsar obras de infraestructura en las universidades nacionales y apoyar la creación de escuelas de pregrado en distintas provincias del país.



Bajo este programa, se beneficiaría a 123.000 alumnos del sistema universitario estatal, de los cuales 3.000 corresponden a alumnos de escuelas universitarias, además de 10.250 docentes e investigadores y personal no docente, estimó la entidad crediticia.



Del acto participaron también el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; los ministros de Educación, Jaime Pereczyk, y Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli; el gerente Regional Sur, Jorge Srur; y la representante de CAF en Argentina, Patricia Alborta.



“Desde CAF queremos seguir contribuyendo tanto a la infraestructura vial de Argentina como al fortalecimiento del sistema de educación superior. Creemos que ambos son elementos clave para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico del país, mejorar la calidad de vida e igualar oportunidades”, señaló Díaz Granados.



Durante su visita al país, el titular de CAF también estuvo reunido con otros funcionarios del Gobierno, entre ellos, los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el canciller Santiago Cafiero; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.