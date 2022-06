Scioli advirtió que se controlarán "las importaciones especulativas"

martes, 21 de junio de 2022 18:26

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, afirmó hoy que en la actual etapa de la economía y del mercado de cambios habrá que "estar muy atentos a que no se realicen importaciones especulativas", lo que demandará un mayor trabajo de coordinación de su cartera con la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaria de Comercio.



Scioli mantuvo esta tarde un breve contacto con la prensa tras la reunión que mantuvo con los directivos de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera) encabezados por su presidente, Marcelo Fernández, y como parte de una agenda de encuentros con entidades empresarias en el lanzamiento de su gestión al frente de la cartera de Desarrollo Productivo.



El exembajador en Brasil destacó su vocación de trabajar coordinadamente con el Ministerio de Agricultura para "unir a la industria y el campo e industrializar la ruralidad", con el de Infraestructura para mejorar los costos de logística, con el de Desarrollo Social para "reemplazar los planes sociales por empleo genuino" y con el de Educación, para "articular programas para capacitar la demanda del trabajo".



El ministro también anticipó en el encuentro, con la participación de cien instituciones industriales, que trabajará "con los bancos para que el sistema financiero, a diferencia de lo que pasó en otra época, no sea un contrapeso para los empresarios sino una palanca para el desarrollo".



Scioli también fue consultado sobre sus declaraciones sobre la existencia de "importaciones especulativas para acumular stock o aprovechar el doble tipo de cambio".



Al respecto dijo que esto se corrige "trabajando coordinadamente con la Aduana, la AFIP y la Secretaría de Comercio".



"Cuando hay una brecha de esta características hay que estar muy atentos a que no se realicen importaciones especulativas, que no haya sobrefacturación o subfacturación", afirmó.



El fin de semana, en una entrevista con Télam, el ministro aseguró que en la Argentina "no hay cepo. En la actualidad las importaciones son el doble de lo que había en años anteriores. Por eso, el uso criterioso, óptimo, de las reservas, como el monitoreo permanentemente, me parecen un acto de responsabilidad".



Scioli también destacó el trabajo realizado por su antecesor Matías Kulfas, al señalar que el ministerio tiene "un programa estratégico productivo 2030, programas muy innovadores como el primer empleo de la juventud, apoyo de capacitación a las pymes, o de desarrollo de los parques industriales, por lo cual lo que está en marcha y está andando lo vamos a potenciar".



"También veremos lo que tengamos que readecuar, con el cambio de la economía en el mundo que nos obliga a tener una plasticidad y a fijar prioridades para consolidar una política de estado que es la reindustrialización del país, más industria argentina, más trabajo, exportando más, trayendo inversiones productivas y buscando sustituir importaciones como se dio en varios sectores", enfatizó el ministro.



Por su parte, Fernández indicó que las propuestas que Cgera le entregó a Scioli "hablan de la intención del sector industrial de ocuparse de los temas que hoy realmente necesitan las pymes" y a la necesidad de "seguir trabajando en conjunto para beneficio de la producción y del trabajo nacional”.



La entidad pyme presentó una propuesta de trabajo centrada en “la administración de importaciones, la capacitación en oficios donde el sector privado tiene una gran responsabilidad y la creación de comercializadoras de productos argentinos en el exterior, principalmente en Brasil”, explicó al presidente de Cgera.



En relación a la administración del comercio exterior, la Cgera propuso la instrumentación de una declaración jurada cada 30 días de las pymes que necesiten importar insumos o materias primas que no se produzcan en el país, destinadas a la fabricación del producto final y que no superen el 25% de la facturación mensual de la compañía.



La entidad pyme dijo que este mecanismo "dará certidumbre" en materia de importaciones al sector industrial sobre las divisas que requiere.



Por último, Cgera resaltó la experiencia con la Embajada argentina en Brasil que conducía el actual ministro de Desarrollo Productivo, que llevó adelante una investigación para la creación de comercializadoras de productos argentinos en el exterior.



Al respecto, Fernández explicó que “como resultado de ese trabajo, se detalló que gran cantidad de productos argentinos tendrían posibilidades de ingresar al mercado interno brasileño y también al de Paraguay a través de comercializadoras o hubs que actuaran como distribuidores de dichos productos. Tenemos todos los trabajos hechos para incrementar las exportaciones de las pymes nacionales”.