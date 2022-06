Cerruti destacó que los trabajadores estatales deben tener "todos los derechos laborales"

jueves, 2 de junio de 2022 11:18

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, negó hoy que el Gobierno tenga planeado "ampliar" la planta de la administración pública nacional y sostuvo que lo que se propone es avanzar con la formalización del empleo de aquellas personas que vienen desempeñándose en el Estado de manera "precarizada durante muchos años", de manera tal que gocen de "los mismos derechos laborales" que sus pares.



En su habitual conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno, Cerruti fue consultada sobre una información periodística que señalaba que el Gobierno analiza pasar a planta permanente a 29.000 trabajadores del Estado.



"No estamos hablando de ampliar la planta del Estado sino de trabajadores que están precarizados y han estado precarizados durante muchos años, para que tengan trabajo formal", señaló Cerruti.



En ese sentido, agregó: "No consideramos que los trabajadores estatales sean diferentes del resto de los trabajadores del país; espero que ustedes tampoco", les dijo a los periodistas.



"Por lo tanto, no tienen que estar precarizados y tienen que contar con todos los derechos laborales como esperamos que cuenten todos los trabajadores de cualquier sector", subrayó.