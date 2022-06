Pichetto alertó sobre el avión venezolano con iraníes y los conflictos que esto le puede ocasionar al país

domingo, 19 de junio de 2022 17:12

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra el Gobierno por el avión venezolano-iraní, detenido días atrás en Ezeiza: "Si hay algún acuerdo que no se haga con ellos, y que en algún momento no se cumpla, no van al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). La experiencia Argentina es que vienen a ponerte una bomba".

En declaraciones a Ignacio Ortelli, de radio Rivadavia, el ex candidato a vicepresidente de Cambiemos señaló que "son países muy complejos, que Argentina tendría que estar muy lejos, especialmente de Irán".

A su vez, en respuesta a la consulta sobre la designación de Daniel Scioli como nuevo ministro de Desarrollo Productivo, el ex senador peronista afirmó que no logrará cambiar nada: "Más allá de su voluntad, me parece que en un Gobierno que está condicionado y que el liderazgo está en cuestión, lo que viene va a ser todo al revés a lo que dijo Scioli. Va a haber un fuerte cepo y control a las importaciones, y más rigidez en este tipo de operaciones. Esta no es cuestión de una sola persona".

Por otra parte, Pichetto se refirió a su precandidatura presidencial y reafirmó estar preparado: "Sé para dónde tiene que ir la Argentina. Conozco al país, conozco cada pueblo, también conozco el mundo. Sé que los países que crecen son los que tienen reglas de mercado".

Durante la semana pasada, había afirmado que es el "único candidato preparado para gobernar Argentina". A lo que agregó: "Tengo experiencia de vida, política e institucional. Pero bueno, hay grandes candidatos en Juntos por el Cambio".

También, Pichetto se refirió a los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires: "Alimentan la demanda y la presión sobre el Estado para que el Gobierno reparta más plata. A esa plata se la sacan a los que producen y trabajan. Es un círculo letal para la Argentina. 'Hay que hacer el piquete', 'hay que interrumpir el tránsito', 'hay que destruir la Capital´; es el circuito que funciona como una necesidad para estos sectores".

Acerca de los planes sociales dijo: "No creo en esa lógica de convertir el plan en trabajo. Es un verso que nunca lo creí. Sí creo en la construcción de un mundo diferente en la Argentina. Espero que el Gobierno que venga instale una baja de impuestos en la Argentina", dijo.

Y continuó: "Es importante alentar el primer empleo. No existe un sistema como este, con el gasto inconmensurable que se llevan estas organizaciones. Hay que salir por el lado del trabajo y la única manera es generando condiciones".