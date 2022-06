La energía eólica abastece a más de 2,7 millones de hogares en Argentina

domingo, 19 de junio de 2022 18:06

La energía eólica abastece actualmente a más de 2,7 millones de hogares en Argentina y este año producirá un ahorro de US$ 3.250 millones en divisas para el país, aseguró el gerente general de la Cámara Eólica Argentina (CEA), Héctor Ruiz Moreno.



"Actualmente Argentina cuenta con aproximadamente 950 aerogeneradores instalados que, a partir de la energía cinética del viento, producen energía eléctrica", explicó Ruiz Moreno a Télam.



Destacó que estos molinos "durante el 2021 generaron 12.915,8 gigavatios hora (GWh), es decir, el equivalente a abastecer más de 2.700.000 hogares".



"Nuestro país cuenta con un gran potencial gracias a sus factores de capacidad, condiciones topográficas óptimas y personal técnico calificado", afirmó el dirigente empresario.



Asimismo, remarcó que "la industria eólica puede competir con cualquier alternativa térmica", y puntualizó que "más allá del impacto ambiental positivo que genera la energía eólica en el planeta, también hay implicancias económicas del sector".



"Durante el 2021 la industria eólica generó ahorros de divisas por US$ 800 millones, y en el 2022 se estima que generará un ahorro para el país de US$ 3.250 millones", afirmó Ruiz Moreno.



Explicó que "si bien aún restan resolver algunos temas, como la falta de capacidad de transporte, la problemática existente en las importaciones y el acceso al financiamiento, la industria eólica cumple un rol fundamental para la mitigación del cambio climático, y es imprescindible lograr una mayor penetración de las energías renovables en el mundo y en Argentina".



Uno de los principales actores del sector en el país es Vestas, que posee 47 parques eólicos, con 523 turbinas, en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz.



Para esta empresa, Argentina es el segundo país en importancia detrás de Brasil, donde tiene 150 parques eólicos, y por delante de México (41), Uruguay (34) y Chile (32).



El presidente de Vestas en Latinoamérica, Eduardo Ricotta, señaló que "en promedio, una casa en la región consume mensualmente 167.482 kilovatios hora (kWh) de energía eléctrica", y subrayó que "la rotación de una turbina eólica genera la energía eléctrica que consume una casa en un día".



"Dicha rotación demora en promedio 8 segundos y equivale a 15 kWh", precisó Ricotta, quien afirmó que se siente "orgulloso de impulsar la transformación energética en Latinoamérica. Nuestros aerogeneradores contribuyen a la producción de energía verde y, por ende, a cumplir con los objetivos medioambientales de reducción de huella de carbono".



Genneia, una de las empresas más importantes del sector en materia de generación, dispone de una potencia de 784 MW de energía eólica con sus cuatro parques eólicos chubutenses ubicados en Rawson, Trelew, Madryn y Chubut Norte (CHN), y otro tres existentes en Villalonga, Pomona y Necochea, en la provincia de Buenos Aires.



En Chubut, cuenta con su principal pool de generación conformado por los parques Rawson (108MW), Trelew (51MW), Madryn (220MW), y CHN I (52 MW), II (26 MW), III (57 MW) y IV (83 MW).



Dentro de este nodo está el parque eólico más grande de Argentina, Madryn, en un predio de más de 6.000 hectáreas sobre la ruta provincial 4, inaugurado en setiembre de 2019 y que cuenta con 62 aerogeneradores que producen 987.000 MWh anuales de energía limpia, equivalente a abastecer a 246.700 hogares.



Hacia adelante, la compañía anunció recientemente una inversión de US$ 150 millones para el Parque Eólico La Elbita, de 103,5 MW de potencia instalada, que se llevará a cabo en la ciudad bonaerense de Tandil.



El proyecto contará con 24 aerogeneradores capaces de producir energía para abastecer el equivalente a 100.000 hogares y evitará 315.000 toneladas de dióxido de carbono en emisiones a la atmósfera.



"Desde Genneia, creemos que debemos brindar respuestas a los desafíos que presentan el contexto actual en materia de cambio climático, siendo agentes activos del cambio, creando valor para la sociedad, el bienestar de las personas y cuidando el planeta. Tenemos viento a favor y continuaremos mirando hacia adelante para seguir apoyando la transición energética y que Argentina pueda cumplir con sus objetivos de descarbonización", indicó a Télam su director de Asuntos Corporativos, Gustavo Castagnino.



Otro jugador importante es Pampa Energía, que posee tres parques eólicos: Mario Cebreiro, que aporta 100 MW de energía renovable al sistema interconectado nacional y Pampa Energía II y III de 53 MW cada uno ubicados en las localidades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en la provincia de Buenos Aires, inaugurados en 2019.



La compañía inició la expansión del Parque Pampa Energía III que, una vez finalizadas las obras, aportará 134,2 MW de energía renovable al sistema nacional.



Actualmente, los tres parques eólicos suman una capacidad instalada de 206 MW y con esta ampliación, llegarán a 287 MW de energía eólica.