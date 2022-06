Política Guzmán: "Quien diga que la deuda en pesos es insostenible no pasaría un examen de la facultad" El ministro de Economía y Finanzas de la Nación, Martín Guzmán, descartó que "la deuda en pesos" del país sea insostenible y consideró que quién lo diga "no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico de la facultad".