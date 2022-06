Fernández: "hay empresarios que ganan demasiado y eso hace que la gente padezca"

domingo, 19 de junio de 2022 11:57

El presidente Alberto Fernández dijo que busca "ser una voz en el hemisferio sur que sea escuchada en todo el mundo", defendió el impuesto a la renta inesperada y sostuvo que "hay empresarios que ganan demasiado y eso hace que la gente padezca".



En una entrevista publicada hoy en el diario Página 12, y consultado por la situación mundial generada tras la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania, Fernández señaló que su "mayor preocupación es ser una voz en el hemisferio sur que sea escuchada en todo el mundo y que diga: 'Paren esto, porque el mundo no lo aguanta'", y remarcó que en este contexto "las discusiones internas no pesan nada".



En ese sentido insistió en llegar unidos a 2023. "Yo aprendí que cuando nos dividimos gana (el expresidente Mauricio) Macri y no pienso hacer nada para romper. Sin embargo, creo nos debemos dar un gran debate porque el mundo de hoy no es el de hace 10 años", remarcó.



Para el mandatario, "tenemos todo para ofrecerle al mundo en este contexto y oportunidades" muy importantes.



"Lo único que tenemos que hacer es ordenarnos", porque "no podemos convivir ni con esta inflación, ni con este déficit fiscal", afirmó.



Recalcó entonces que "hay momentos en donde tenés que caer en el déficit fiscal y es virtuoso, pero hay momentos donde tenés que salir para que la economía avance".



También, en materia económica, dijo que cierta dirigencia empresaria parece "desacoplada" de los problemas de la población porque "no necesita subir los precios" del modo en que lo hacen.



"Hay empresarios que ganan demasiado y eso hace que la gente padezca", aseguró.



En relación a los planes sociales afirmó que un problema a resolver es que "no se conviertan en una caja de la política, que es una situación que parece darse en algunos casos", pero en segundo lugar pidió que "haya cada vez menos planes y más trabajo formal, porque el trabajador en la economía popular pierde todos los derechos laborales por los que el peronismo tanto luchó".



Remarcó entonces las acciones de su gestión en materia redistributiva este año: "Aumentamos la Tarjeta Alimentar, dimos bonos a los sectores más postergados y dejamos abiertas las paritarias para que los sueldos le ganen a la inflación. Todas estas son medidas redistributivas. Ahora, sumamos la renta inesperada", enfatizó.



En esta línea contó que en el acto inaugural en la Cumbre de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "dio un discurso muy keynesiano, donde dijo que está probado que el derrame no existe y el Estado tiene que tomar otras medidas".



"Fue muy impactante escuchar eso de boca de un presidente de Estados Unidos", reflexionó Fernández.



En la entrevista con Página 12 se refirió además al avión venezolano que llegó este mes al país y es objeto de investigación judicial, y lo calificó como "un hecho muy simple".



"Hay sanciones económicas a las empresas que le carguen nafta a ese avión y por eso el avión no se va. El juez ha rechazado un hábeas corpus diciendo que no puede hacer lugar a eso porque no hay ninguna restricción a la libertad de ninguno de los tripulantes. Nadie los está requiriendo en el mundo. El juez usa ese argumento y termina diciendo: si alguien le pone nafta, que se vaya. Eso es todo", sintetizó el mandatario.



"Pasa que después viene la política miserable de siempre y le hace creer a los argentinos que tenemos un pacto venezolano-iraní", concluyó.