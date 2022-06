Le regaló a su novio los pasajes al Mundial y se hizo viral: “Todavía no lo puede creer”

viernes, 17 de junio de 2022 12:58

Aixa tiene una filosofía de vida clara: disfrutar. A sus 26 años tiene las cosas bastante claras y las transmite con una alegría impetuosa. Ir a ver a Vélez y viajar son dos de sus grandes pasiones y las sustenta con su trabajo, con su emprendimiento y con su estudio. ¿Quién es Aixa? La chica del video viral en el que se ve a su novio en el momento en que recibe de regalo los pasajes al Mundial de Qatar que ella le compró para dejarlo sin palabras.

Fanática del “Fortín” por la pasión que le transmitió su padre, Walter, y de la Selección desde que con él vivió la inolvidable experiencia de estar en Rusia 2018, es una futbolera de alma y quiso que Lucas Paladini, su novio, pudiera vivenciar ese instancia única de estar en un Mundial.

Ella le propuso la aventura de estar en Qatar 2022 y él, por cuestiones económicas y de logística, dudaba de comprometerse con tanto gasto. Entonces ella no lo dudó: le regaló los pasajes y lo dejó casi sin palabras. De ese momento y de su historia, habló Aixa con TN.

"No lo pudo creer. Hice el video y lo subí a Tik Tok como culquier otro, sin intención de que sucediera esto y de repente me encontré con un montón de interacciones que no me esperaba", contó la joven a TN.

La chica contó que ella estuvo en un Mundial de Rusia 2018, y sabe "lo que se siente". Por eso decidió dar el paso de hacerle el regalo a su novio: "Sé que es una experiencia única e inolvidable. Como yo soy re futbolera y él también, ya veíamos hablando de esto, pero él lo dudaba por los costos que implica y yo le decía que si bien obviamente que es un dinero que hay que considerar, muchas de las cifras que se cuentan no son reales. Lo sé porque viajo y ya estuve en un Mundial que se decía que era imposible. Entonces como él no tomaba la decisión, lo hice yo".

"Como a mí me gusta viajar y quería estar en el Mundial, siempre estoy pendiente de las promociones, de las cuentas que dan información, sigo a la FIFA en redes y demás para estar al tanto de todo, cada día me metía a los distintos sitios para encontrar oportunidades y cuando vi que los pasajes casi el 60% en una promo dije ‘chau, los saco’. Y así fue porque no hay que dudar", explicó.