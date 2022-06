Según Gobierno "no habrá aumento de tarifas para el 90% de la población en el resto del año"

jueves, 16 de junio de 2022 13:01

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró hoy que "no va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% de la población en el resto del año", al informar hoy los detalles de la segmentación de tarifas que el Gobierno nacional lleva adelante.



La medida, que entró en vigor este jueves con la publicación del decreto 332/2022 en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial, contempla tres escalas según los ingresos de cada sector.



Al respecto, Cerruti precisó que el 10% de los ciudadanos y ciudadanas "van a tener que pagar la tarifa plena" por sus ingresos y, por lo tanto, "no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado".



Asimismo, aclaró que éste sería "el único segmento que puede llegar a recibir un aumento, que se va a prorratear por bimestre desde ahora y hasta final del año".



Esa franja de usuarios está comprendida por aquel que –detalló la portavoz– "tiene ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a tres y media canastas básicas y totales; es titular de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años, o de tres o más inmuebles, o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena".



Luego, explicó que el segmento que recibe la tarifa social, alguno de los planes sociales y está en situación de vulnerabilidad "va a pagar la tarifa social, que implica que no puede tener en el año un aumento mayor al 40% del aumento del coeficiente del Salario Mínimo Vital y Móvil".



Por último, el segmento intermedio, es decir "que no cumple con ninguno de los dos criterios" anteriores, "no va a poder tener un aumento mayor al 80% del incremento del coeficiente salarial", remarcó la funcionaria en su habitual conferencia de prensa semanal en Casa Rosada.



"La manera en que esto se va a implementar y su reglamentación va a ser luego comunicado por el Ministerio de Economía y por la Secretaría de Energía", concluyó Cerruti.