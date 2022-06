Fernández se sumó a la reunión de gabinete que trata medidas económicas

miércoles, 15 de junio de 2022 10:22

El presidente Alberto Fernández se sumó esta mañana a la reunión de ministros del Poder Ejecutivo Gobierno nacional que se desarrollaba desde las 7.40 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, y que encabezaba el jefe de Gabinete Juan Manzur.



Fernández de sumó a las 9, a la reunión en la que se analizan la marcha y la planificación de las políticas públicas, según se informó oficialmente.



Al ingresar esta mañana a la Casa Rosada, Manzur había dicho que se verifica "una tendencia a la baja" en los registros de la inflación, al referirse al indicador del 5,1% de mayo que difundió ayer el Indec.



"La inflación es un problema global y aquí hay una tendencia decreciente. Es un tema que no se va a resolver de un día para el otro. Es un proceso, lo importante es que hay una tendencia a la baja", insistió Manzur en declaraciones a la prensa al ingresar a la Casa de Gobierno para encabezar una reunión de Gabinete que se inició a las 7.30.



No obstante, el ministro coordinador dijo que "se van a seguir redoblando los esfuerzos" para que el costo de vida siga con una tendencia descendiente, pero advirtió que "Argentina tiene una economía muy debilitada" producto de "la deuda irresponsable" que contrajo Mauricio Macri durante su Gobierno.



"El Gobierno nacional ha venido normalizando la situación de deuda que heredamos por parte de Macri. Primero conseguimos un arreglo con los bonistas privados, luego con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora estamos orientados en la estabilización de la macroeconomía en un contexto internacional extremadamente complejo", apuntó Manzur.



Y en ese sentido, el jefe de Gabinete apuntó: "Argentina no es una isla, en una economía debilitada como la nuestra el proceso inflacionario repercute".



Acerca de la falta de gasoil en algunas provincias, el funcionario adelantó que "en el día de hoy seguramente el Gobierno va a tomar una serie de decisiones y definiciones" y aseguró que la importación de ese combustible se incrementó en los últimos días con el propósito de compensar esos faltantes que se verifican en algunas regiones del país.



Manzur, sobre este punto, puso de relieve que "la industria sigue creciendo y también la producción y hay cada vez mayor demanda".



Acerca el caso del avión venezolano retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el funcionario indicó que "ya hablaron los ministros y explicaron con lujo de detalles y hoy el tema está en manos de la Justicia".



Antes del inicio de la reunión de Gabinete, Manzur publicó en sus redes sociales una foto de todos los ministros reunidos en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.



"Junto a las y los ministros, repasaremos el plan de acción implementado por cada área del Gobierno y también planificaremos políticas públicas que contribuirán a consolidar el crecimiento de la producción y el empleo en la Argentina", señaló Manzur en un mensaje posteado en su cuenta de Twitter y que acompaña la imagen de este encuentro de ministros.



En tanto, luego, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también al ingresar a la Casa Rosada, apuntó ante una consulta sobre la inflación que "ningún" otro país de la región "tuvo la catástrofe que significó Macri".



"Entonces resolver esa catástrofe que dejaron más la pandemia más la maldita guerra en este momento traen un montón de complicaciones que hace que uno tenga esforzarse para resolver ese tema", subrayó.



La última reunión de gabinete fue el 1 de junio.