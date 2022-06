"Seguimos en el mismo lugar": un año sin Guadalupe Lucero

martes, 14 de junio de 2022 14:08

Familiares de Guadalupe Belén Lucero colocaron esta mañana una carpa y repartieron folletos con la imagen de la niña desaparecida hace un año en el barrio 544 Viviendas frente al palacio de justicia de San Luis, donde esta tarde se realizará un acto al concluir una movilización de la que participarán también organizaciones sociales.



La concentración está prevista para las 17 en Bolívar y Colón, donde se inaugurará un mural y desde allí partirá la marcha que se dirigirá al microcentro puntano para finalizar frente al edificio del Poder Judicial.



Silvia Domínguez, abuela de Guadalupe, dijo a la prensa hoy que en la causa no se ha logrado ningún avance y exigió la renuncia del ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, y de los jefes de la Policía puntana.



“Seguimos en el mismo lugar, más allá que la causa cambió en diciembre al fuero federal, es lo mismo; no sabemos que pasó con Guadalupe. Las investigaciones en este fuero recién comenzaron en marzo con los primeros procedimientos casi desde cero, porque lo que habían hecho por parte de la provincia era pobre”, señaló Domínguez.



Por otro lado, la policía puntana colocó vallas en distintos edificios públicos y religiosos ubicados en la zona céntrica de manera preventiva frente a la movilización.



Por esta situación, la abuela de Guadalupe aclaró que la marcha es “pacífica” y dijo que se acordó con las organizaciones que participan evitar cualquier acto de violencia.



Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.



La niña, que tenía cinco años en ese momento, es de tez trigueña, al momento de su desaparición tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y tiene un lunar en la mejilla izquierda.



En los últimos meses se desarrollaron 180 líneas de investigación en varias partes del país, se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron un centenar de teléfonos celulares, pero aún no se logró dar con el paradero de la menor.