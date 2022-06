La declaración de Kulfas ante la Justicia bajaron el tono a las denuncias

sábado, 11 de junio de 2022 21:43

Casi una decena de expertos en extracción y/o transporte de gas darán testimonio en la causa en la que se investiga si hubo direccionamiento de la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en el yacimiento Vaca Muerta, luego de que el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas negara el último viernes haber conocido hechos de corrupción en relación a ese tema.



La declaración de Kulfas ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli "le bajó el tono a la causa", sostuvo ante Télam una fuente judicial que sigue el expediente y que recordó que la causa se inició con denuncias formuladas por abogados y dirigentes opositores que se habían montado en declaraciones y 'off the récords' difundidos por el exministro y su entorno en las que se agitaba la posibilidad de que hubiera habido irregularidades en la licitación.



Durante las dos horas en las que estuvo frente al juez y el fiscal, Kulfas negó reiteradamente tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta y aclaró que las declaraciones sobre el tema no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, producto de su diferencia con ciertas posiciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Separadas las diferencias políticas, el punto clave de la declaración –bajo juramento de decir verdad- fue que el exministro reconoció que era incorrecta la información difunda por la cartera que el encabezaba en la que se señalaba que en la licitación para la construcción del gasoducto se habían requerido tubos de un espesor tal que solo podía ser cumplida por la multinacional Techint.



Ahora llegará el turno de los expertos: para el lunes está convocado a declarar como testigo el exfuncionario de Enarsa Antonio Pronsato, quien renunció a su cargo al frente de la Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner; mientras que el martes habrá una junta de expertos en extracción de gas y el miércoles una reunión similar de especialistas en transporte de esa sustancia.



De la audiencia del martes participarán especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que expliquen en calidad de testigos los "requerimientos técnicos" necesarios para la construcción del gasoducto; las previsiones y proyecciones de extracción y posterior transporte de gas.



La audiencia se llevará a cabo en una de las salas de juicio de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y el juzgado previó que pueda ser grabada para luego ser difundida a través de YouTube, por el interés público que se suscitó en relación a este tema.



El miércoles 15, a las 10, se llevará a cabo una segunda audiencia a la que fueron convocados cuatro expertos designados por las empresas TGN y TGS (Transportadora Gas del Norte y del Sur), Enargas y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.



Después de las audiencias, quedará configurado un escenario probatorio a partir del cual el juez Rafecas podrá definir si corresponde seguir investigando la posibilidad de que hubieran sido cometidos ilícitos en la licitación ventilada o si corresponde archivar las actuaciones por inexistencia de delito.



Las líneas de investigación planteadas por la fiscalía, sobre las que deberá definir el juzgado son tres: el supuesto direccionamiento de la licitación en favor de Techint, la posible violación a la ley de compre nacional en relación a adjudicación para la provisión de válvulas y la posibilidad de que algún empresario hubiera ejercido influencias indebidas para quedarse con algún tramo de la obra.



En este expediente se acumularon denuncias presentadas por dirigentes de la oposición y abogados particulares inspiradas en el informe 'en off' que el viernes por la noche se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-; planteos que fueron rechazados y desmentidos por la empresa Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) a través de un comunicado.



El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el 'off' de Desarrollo Productivo al considerarlo "una nota carente de conocimiento técnico" y negó que se haya armado "un pliego de licitación a la medida de Techint".



En esa réplica, la empresa aseguró que ese grosor en el laminado de la chapa responde a estándares internacionales que exigen determinados "alcances técnicos" para los gasoductos, en proporción a la extensión del trazado y la presión del gas a transportar.



Además, informó que para la adquisición de válvulas "el proceso licitatorio aún se encuentra abierto y será declarado fracasado, debido a que ninguna de las ofertas cumple con los plazos de entrega solicitados", con lo cual respondió otro de los reproches incluidos en la nota 'en off' enviada por WhatsApp.