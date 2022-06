Boudou se despachó contra Kulfas y lo llamó "neoliberal progre"

viernes, 10 de junio de 2022 12:44

En línea con el kirchnerismo duro, Amado Boudou definió al ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas como "un neoliberal progre" y consideró que su reemplazante, Daniel Scioli, "ha demostrado que es un gran funcionario".

"Kulfas es un neoliberal progre, no está dispuesto a modificar la matriz del entramado económico y social de la Argentina, que tiene un pésimo resultado distributivo", sostuvo el referente de Soberanxs. En declaraciones radiales, el ex ministro de Economía destacó que el presidente Alberto Fernández "actuó rápido" y removió al ahora ex funcionario nacional, para poner en su lugar al ex gobernador bonaerense y quien hasta el momento actuaba como embajador argentino en Brasil.

"Scioli no sólo es un gran político, sino que ha demostrado que es un gran funcionario también", remarcó el exfuncionario de Cristina Kirchner, quien alabó la gestión del bonaerense en la relación diplomática con Brasil.

Además, consideró que con su incorporación se "ensancha la base discursiva del Gobierno", aunque aclaró que "no se trata de nombres, sino de rumbos".

Por otra parte, Boudou se refirió a la polémica generada por las declaraciones del dueño de La Anónima, Federico Braun, y aseguró que "hay formadores de precios que se abusan". Al respecto, se quejó de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "tiene una actitud muy pasiva frente a los formadores de precios".

"No creo que esta inflación tenga necesaria o exclusivamente que ver con un supuesto desajuste macroeconómico. Cuando el mercado interno funciona, cuando hay buenos ingresos de la población, de los jubilados, termina haciéndole bien al conjunto", concluyó.