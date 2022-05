Kulfas le respondió a Cristina: "Mi libro no debe ser leído en contra de nadie"

lunes, 9 de mayo de 2022 12:59

Tras los cuestionamientos de Cristina Kirchner, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recogió el guante y respondió sobre las acusaciones del libro de su autoría titulado "Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina 2003-2015".

"Allá por noviembre del 2019, después de las elecciones yo ya sabia quienes iban a ser los ministros y ministras. El ministro de Desarrollo Productivo había escrito un libro contra nosotros, imagínate, pero bueno, el Presidente confiaba en él", enfatizó la vicepresidenta durante su discurso en Chaco.

El libro de Kulfas realiza una evaluación de las gestiones económicas durante la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner. Y a su parte, el ministro declaró que se trató de una balance positivo y que "de ninguna manera debe ser leído en contra de nadie".

"Mi libro marca dos o tres cosas a revisar porque son talones de Aquiles: la energía y la política productiva. Son dos temas a los cuales me aboqué muchísimo, pero no para criticar a nadie. Hay una idea como que la crítica es en contra de alguien. No es en contra de nadie", aclaró en declaraciones radiales el hombre del entorno del Presidente.

Y continuó: "Fue una sorpresa porque es un libro que, por la forma en que fue escrito, de ninguna puede ser asignado como en contra de nadie. Es un libro que escribí en 2015 y quería ser un balance de los tres gobiernos kirchneristas saliendo de la polarización, analizando ese periodo histórico".

A su parte, el funcionario hizo referencia a las recetas de sectores del kirchnerismo para combatir la inflación: "No digo que no sea importante trabajar el tema de los monopolios, lo que digo es que la inflación no es eso específicamente; es algo mucho más amplio y tiene que ver con lo macro, con la política monetaria, fiscal y cambiaria".

En la misma línea, Kulfas confesó que en 2019 le propuso a Hernán Lechter sumarse al equipo de Paula Español y que el economista no aceptó. Asimismo reveló: "La frase no existió, yo nunca dije que no íbamos a confrontar y que queríamos dialogar. No hablamos de cómo iba a ser la gestión desde Comercio Interior desde el momento en que teníamos otros planes en curso".

Por último, el ministro de Desarrollo Productivo destacó que el Frente de Todos está atravesado por un debate metodológico acerca de cómo aplicar "las "coincidencias absolutas" del rumbo de la Argentina.

"Son discusiones históricas. Durante los primeros gobiernos de Perón sucedió algo parecido: hubo un primer momento redistributivo, con crecimiento del salario real y luego hay una crisis externa en la que le va muy bien, a Perón no lo derrocan por la inflación que había bajado muchísimo", manifestó.