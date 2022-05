Fernández: "mi gobierno nunca ha ocultado la pobreza"

lunes, 9 de mayo de 2022 16:10

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que nunca "ocultó" los problemas de la Argentina y sostuvo que, así como se ocupa "de que el trabajo crezca", lo seguirá haciendo "para que el bolsillo de los argentinos sea cada vez más fuerte".



Al participar del congreso anual de Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) que se celebra en Parque Norte, el Jefe de Estado afirmó que, como "peronista", aprendió a ponerle "el pecho" a los problemas de la Nación, entre los que mencionó a la pobreza, la desigualdad y a la falta de empleo.



"Con lo único que no vamos a transar es con convivir con la desigualdad", subrayó Fernández, y se comprometió a redoblar esfuerzos para conseguir una mejor distribución del ingreso, problemática que definió como una de sus "obsesiones".



Luego de una semana en la que dirigentes y referentes del Frente de Todos cruzaron opiniones y críticas, en el marco de un debate sobre cuestiones claves de la política económica, el Presidente remarcó que en su Gobierno "toda la verdad está sobre la mesa" y que él nunca ocultó "los problemas que tiene la Argentina".



"Nunca me hice el distraído, ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista, cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento", manifestó.



El discurso del jefe de Estado giró en torno a la economía y a la política para señalar que, así como los indicadores estiman un crecimiento del empleo formal, siguen existiendo dificultades, "porque mientras se tengan los índices de inflación" actuales, "la distribución del ingreso es un problema".



"Tengo dos obsesiones. Recuperar el trabajo, esto se está cumpliendo. Recibimos una desocupación de dos dígitos, creo que del 12 por ciento y hoy estamos en 7. Pero recuperar un salario que entre 2015 y 2019 se cayó 20 puntos eso demanda trabajo, y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan la riqueza. Que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan", exhortó.



En ese sentido, Fernández se diferenció de los "conservadores" a los que "esta realidad de desigualdad les encanta, o lo que es peor, quieren que se concentre la riqueza en unos pocos".



"Nosotros los peronistas sabemos perfectamente la desigualdad que se ha creado en el mundo y sabemos que la pandemia potenció esa desigualdad", añadió.



Acompañado por la cúpula de la Fatsa, entre ellos el dirigente del gremio y cosecretario general de la CGT Héctor Daer, Fernández elogió a los trabajadores de la salud, valoró su desempeño durante la pandemia de coronavirus y cuestionó por elevación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no reconocer el estatus profesional de los enfermeros.



En ese sentido, indicó que es importante "reconocerle a un enfermero, a una enfermera, el rol que cumple en esta sociedad", y sobre ese tema insistió en que no se trata de "empleados públicos" sino de "técnicos especializados preparados para salvar vidas y cuidar personas".



"He mandado una ley al Congreso para que esa condición especial sea reconocida y estoy seguro que lo vamos a tener en breve, aprobado", vaticinó.



En su intervención, el mandatario hizo un balance de la labor del Estado ante la irrupción de la pandemia de Covid-19 y pidió a los argentinos tener "memoria" de todo lo actuado como también de la herencia recibida en materia sanitaria por parte de la gestión de Mauricio Macri.



"No tomamos cabal dimensión de lo que nos pasó. A la Argentina, esa pandemia la encontró con un sistema de salud devastado, porque el Estado se había retirado de la atención sanitaria. Hagamos memoria, las vacunas se vencían en los galpones de la Aduana. Hagamos memoria, el sarampión volvió a ser una enfermedad entre los argentinos. Hagamos memoria", reiteró.



Y recordó que durante la pandemia llegaban de otras partes del mundo "imágenes de cómo la gente moría en sus casas, en las calles, en los pasillos de los hospitales sin recibir la atención sanitaria que reclamaban", un panorama que no se vivió en la Argentina.



Como parte de ese diagnóstico, subrayó que de los millones de muertos "muchos de ellos fueron resultados de la inequidad de la desigualdad que en el mundo existe".



"Tenemos que encarar el futuro, sabiendo que la pandemia no ha terminado. Los números han vuelto a crecer. Tenemos que estar preparados, con la misma vocación, con la misma entrega. Tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de ustedes", apuntó Fernández.