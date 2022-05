Cristina: "la plata no alcanza, hay trabajadores pobres en relación de dependencia"

viernes, 6 de mayo de 2022 18:58

La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo hoy en su discurso en Chaco que existe "insatisfacción democrática" y remarcó que a la gente "la plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y hay trabajadores en relación de dependencia pobres, algo que no había pasado nunca en la Argentina".

"La pobreza la ubicábamos siempre por afuera del sistema formal, ahora no, esto es por la concentración de los ingresos y un sistema de salarios bajos", remarcó.

Previamente dijo que "terminar tres mandatos con una Plaza de Mayo llena, de bote a bote, aquel 9 de diciembre de 2015, es la mejor medalla que en el peronismo se puede aspirar".

En el primer tramo de su exposición, tras recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), la ex mandataria sostuvo que "el capitalismo se ha independizado de la ideología, hoy es un sistema de producción de bienes y servicios, produce desde proteínas hasta celulares".

"¿Por qué se ha independizado de las ideologías? Porque el capitalismo es el sistema de producción de Estados Unidos, nadie lo duda, pero en China también el sistema de producción es capitalista y ¿quién gobierna en China? El partido comunista chino, que es un sistema de partido único", prosiguió.

De inmediato, entre risas dijo: "Van a decir que levanté el sistema comunista chino". "Pero el capitalismo más exitoso es el de China, no se registra que alguien haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción como China ha llevado adelante", remarcó.