Tras el acuerdo entre oficialismo y oposición, Diputados debaten la Boleta Única

jueves, 5 de mayo de 2022 12:16

La Cámara de Diputados celebrará hoy una sesión especial para debatir proyectos propuestos por las bancadas del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) y que abordan cuestiones referidas a los tratamientos para el HIV, el cannabis medicinal e incentivos para la construcción.



La sesión está convocada para las 11.30, y la oposición pedirá votar un emplazamiento para que se traten en comisión los proyectos de Boleta Única, ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que no reúnen los dos tercios de los votos necesarios para ese requisito.



A media tarde de ayer, los jefes de las principales bancadas de la Cámara y las autoridades del cuerpo acordaron avanzar con la solicitud por la oposición para que se convoque a una única sesión especial para tratar la iniciativa que habían solicitado sobre Boleta Única Papel y los temas pedidos por el Frente de Todos sobre HIV, Cannabis Medicinal y fomento de la construcción.



El pedido fue presentado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para unificar las dos sesiones especiales que habían solicitado para el mismo día la oposición -asignada para las 12- y el Frente de Todos -fijada para las 11-, con temarios diferentes.



El presidente del bloque radical, Mario Negri, informó ayer que los bloques que pidieron la sesión para habilitar el debate de la Boleta Única enviaron una nota al titular de la Cámara baja para "solicitar que se unifique nuestra sesión con la solicitada por el oficialismo y se ponga a consideración en primer término nuestra iniciativa".



Los legisladores solicitaron así unificar las dos sesiones en una, para hoy a las 12, en la que se incluya los proyectos sobre Boleta Única y los proyectos de HIV, de cannabis medicinal y de fomentos de incentivos para la construcción.



El pedido fue realizado por Juntos por el Cambio, Interbloque Federal, Juntos Somos Río Negro y Avanza Libertad, que la semana pasada solicitaron una sesión para hoy al mediodía para tratar sobre tablas la iniciativa para instrumentar la Boleta Única de Papel.



La decisión se adoptó en una reunión que mantuvieron ayer al mediodía en el edificio Anexo, donde acordaron enviar la nota a Massa que está firmada por los diputados de JXC Negri, Juan Manuel López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer y Emilio Monzó (Encuentro Federal), y Carla Carrizo (Evolución Radical).



También firmaron la nota por el Interbloque Federal, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense); Mónica Fein (Partido Socialista); Luis Giacomo (Juntos Somos Rio Negro), y José Luis Espert (Avanza Libertad).



Se dispuso que en la sesión de hoy primero se abordará el tema electoral y luego los proyectos del oficialismo, en una mecánica de trabajo que se terminará de perfilar en la reunión de presidentes de bloque convocada para hoy a las 10.



En el caso de los proyectos de Boleta Única Papel, el arco opositor sabe que no conseguirá los dos tercios para que el proyecto se trate sobre tablas, requisito necesario porque aún no tiene dictamen de comisión.



Por eso, la apuesta de los opositores es ganar una votación inmediata posterior en la que pedirán que el pleno del cuerpo emplace a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para que inicien el tratamiento de la iniciativa.



Esa votación, que requiere mayoría simple, sí resultaría favorable a la oposición, por lo que en los próximos días deberían quedar constituidas las comisiones mencionadas.



Ambas continuarán en manos de quienes las presidieron hasta diciembre: Asuntos Constitucionales para el pampeano Hernán Pérez Araujo y Justicia para el bonaerense Rodolfo Tailhade, los dos del oficialismo.