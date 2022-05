Cerruti negó que se estén evaluando posibles reemplazantes de Guzmán

jueves, 5 de mayo de 2022 10:58

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, negó hoy que el Gobierno esté analizando posibles reemplazantes del ministro de Economía Martín Guzmán al señalar que son "falsas" las versiones en ese sentido.



"Es falso", aseguró la portavoz en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada, al ser consultada sobre informaciones periodísticas que dieron cuenta de supuestas reuniones con economistas para un eventual reemplazo del titular del Palacio de Hacienda.



Cerruti destacó en el inicio de su conferencia de prensa la mejora en la recaudación tributaria de abril, con un incremento interanual del 64%, y destacó al respecto el crecimiento en el Impuesto a las Ganancias, a pesar de haberse elevado el mínimo no imponible de la denominada "cuarta categoría" que se aplica sobre los salarios.



"A pesar de la promesa de otro gobierno, éste fue el que redujo el impuesto a las Ganancias a los trabajadores", sostuvo en alusión a la política adoptada en la materia durante la Presidencia de Mauricio Macri.



Por otra parte, puso de manifiesto los aumentos salariales acordados en las últimas negociaciones paritarias de los gremios bancario, gastronómico y de la sanidad, "lo que nos permite sostener la esperanza de que se mantenga el nivel de ingresos a pesar de la inflación".



Asimismo, confirmó la realización de las audiencias públicas previstas para la semana próxima en las que se discutirán las propuestas de ajustes tarifarios en los servicios de gas y electricidad, al tiempo que señaló que "el secretario de Energía (Darío Martínez) está llevando todo a cabo" para su concreción.



En lo que respecta a la inflación, reiteró lo expresado en conferencias anteriores respecto de que el índice de abril será "un poco más bajo" que el 6,7% registrado en marzo, y sostuvo que "no sólo la formación de precios" colabora en ese descenso sino el ordenamiento de "las variables económicas, que nos permite sostener en el tiempo un modelo productivo que genere más empleo formal y que las expectativas cambien".



Al respecto, indicó que "el Gobierno entiende que hay una diferencia entre la realidad y la percepción de las expectativas", y que los funcionarios son "absolutamente conscientes" de que a gran parte de la población no le llega a su vida cotidiana el resultado del crecimiento económico.



"Estamos entrando en un proceso virtuoso muy importante; hay gente a la que no le llegó el crecimiento económico; somos absolutamente conscientes de ello y hay que ir resolviendo también el día a día", explicó.



En ese sentido, rescató la "vocación de trabajo muy fuerte de diferentes sectores del gobierno en el sostenimiento de precios", entre los que mencionó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.



Sobre el particular, remarcó que "los farináceos y el pan van a tener un precio controlado" en el marco del cumplimiento del fideicomiso del trigo, con lo que la Argentina "podrá escapar de los aumentos que hubo en todo el mundo a partir de la guerra" entre Rusia y Ucrania.



En otro orden, señaló que "se está conversando" entre los ministerios de Economía y de Turismo para definir "la nueva etapa" del programa PreViaje, del que dijo que "contribuyó a que la Argentina tuviera el crecimiento económico" registrado a partir de 2021, además de adelantar que en las vacaciones de invierno habrá "una afluencia importantísima" de turistas del exterior.