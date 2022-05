Massa se reunió por separado con Cristina Kirchner y Alberto Fernández

miércoles, 4 de mayo de 2022 15:16

En un giro inesperado de la cada vez más agitada y virulenta interna del Frente de Todos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se encontró esta mañana con la Presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y luego con el presidente Alberto Fernández, con quien almorzó durante más de una hora. El contenido de los diálogos se mantiene aún en reserva, mientras crece la expectativa sobre un eventual acercamiento o la posibilidad de que se tomen medidas políticas en el Gabinete, como viene exigiendo el kirchnerismo.

En la Casa Rosada buscaron bajar el tono a las reuniones y aseguraron que por lo pronto no habrá ningún cambio. Dijeron que la reunión entre Massa y el Presidente estaba programada previamente, para discutir la conformación de las comisiones y la agenda legislativa. Y destacaron que no están al tanto de lo conversado con Cristina Kirchner previamente. Tampoco si hubo un nexo entre ambos encuentros. Pero no descartaron que se haya discutido la interna. “Todos tenemos mensajes de todos, porque todos hablamos de todo. Obviamente, no hay temas prohibidos. Todos hablan de todo”, dijo una alta fuente del entorno del Presidente pasadas las 14 a Infobae.

Ayer, el ministro de Desarrollo Comunitario y dirigente kirchnerista, Andrés “Cuervo” Larroque, subió el tono de los cuestionamientos que viene lanzando desde hace un mes, al decir, directamente, que el Gobierno “es de La Cámpora”.

Durante la primera reunión del Gabinete en meses, encabezada por el ministro coordinador, Juan Manzur pidió no darle trascendencia a las críticas del kirchnerismo, aunque resaltó, como lo había dicho previamente en varias ocasiones el mismo Alberto Fernández, que el Presidente es quien toma las decisiones en la gestión pública. Fue una respuesta a Larroque, que se sumó a la reacción de ayer del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que también responde al Presidente.

En el agitado contexto, la presencia de Massa en el Senado y luego en Balcarce 50 disparó las especulaciones en el oficialismo, donde la mayor parte de los dirigentes espera un encauzamiento de la crisis entre el Presidente y la Vicepresidenta, enfrentados abiertamente desde que se firmó el acuerdo con el FMI.