Manzur: "el Gobierno tiene muy claro cuál es el norte y el camino a seguir"

miércoles, 4 de mayo de 2022 08:56

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, expresó que "se vive un momento complejo" pero el Gobierno nacional tiene "muy claro cuál es el norte y el camino a seguir", en declaraciones previas a la reunión del Gabinete nacional que se desarrolla esta mañana en la Casa Rosada.



"Siempre hay diferencias y esto es bueno. Es algo normal. Cada uno se expresa como quiere, pero hay que dejar en claro que nuestro gobierno tiene un rumbo, una direccionalidad. Estamos viviendo un momento complejo pero está muy claro cuál es el norte y el camino a seguir", señaló Manzur, al arribar esta mañana a la Casa de Gobierno.



Además, el funcionario sostuvo que el "Gobierno es de la gente, del pueblo" y aseguró que el presidente Alberto Fernández "tiene el desafío de llevar adelante la gestión todos los días en un contexto complejo"



"Estamos en un mundo cambiante en el cual se han alterado los valores de referencia de muchos commodities a nivel internacional. El Presidente gobierna en ese contexto y nosotros (sus ministros) vamos a seguir gestionando todos los días. Tenemos una reunión con todo el gabinete y cada una de las áreas va a exponer cuáles son las prioridades para seguir adelante", remarcó el funcionario.



Manzur recordó que en la actualidad, "el Gobierno nacional no tiene un presupuesto aprobado y a partir de ello se genera una dificultad más a todo lo que está pasando" en el plano internacional.



"Pero nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a redoblar el esfuerzo trabajando todos los días fundamentalmente para cuidar los sectores más vulnerables", insistió el jefe de Gabinete.



El exgobernador tucumano explicó que la gestión de Fernández trabajó "primero en normalizar una situación externa complicada por la deuda irresponsable" que el gobierno de Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Es fue un problema que nuestro gobierno heredó. Solucionamos el tema de los bonistas privados y se encaminó luego la deuda con el FMI con un acuerdo", destacó el jefe de Gabinete.



No obstante, Manzur advirtió que "el mundo también está viviendo un proceso inflacionario complejo, que impacta a una economía debilitada como la que tiene Argentina".



"Hemos tenido (en marzo) un índice de inflación que ha despertado absolutamente todas las alarmas en el Gobierno nacional y esperamos que el índice de precios empiece a descender. (Martín) Guzmán es el ministro de Economía, un colaborador del Presidente y es él quien lleva adelante la gestión", subrayó Manzur.



Desde las 7.45, Manzur, encabeza una reunión de gabinete nacional, en el Salón Eva Perón, de la Casa Rosada en la que participan los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Economía, Martin Guzmán; de Salud, Carla Vizzotti; de Educación, Jaime Percyck; de Mujeres, Género y Diversidad; Elizabeth Gómez Alcorta; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Defensa, Jorge Taiana; de Trabajo, Claudio Moroni; de Ambiente, Juan Cabandie; de Justicia, Martin Soria: de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus y de Agricultura, Julián Domínguez.



También se encontraban presentes los secretarios de la Presidencia, Julio Vitobello; de Medios, Juan Ross: la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, el asesor presidencial Juan Manuel Olmos; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.



En tanto, se informó que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, no participa de la reunión de gabinete debido a un situación de salud de uno de sus hijos.