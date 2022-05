Recomendaron operar desde la página oficial de Hot Sale para evitar estafas

lunes, 30 de mayo de 2022 16:13

Especialistas en ciberseguridad recomendaron a los consumidores iniciar las operaciones de comercio electrónico desde el sitio oficial del evento organizado por la Cámara del sector (CACE) para evitar caer en fraudes o estafas.



En fechas de mucha actividad de compra y venta, como el Hot Sale 2022, que comenzó hoy, así como aumentan los consumidores y vendedores en línea casi de manera proporcional también crecen los intentos de delitos informáticos y estafas online.



En ese marco, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires estableció una guía para los consumidores que hacen compras en estos días de descuentos especiales en la que recomendaron "evitar comprar a través de links que llegan por Whatsapp, mensaje de texto u otras redes sociales".



Remarcaron que "es muy importante no ingresar dos veces los datos de la tarjeta ante una supuesta falla" sino esperar hasta asegurarse que no se hizo el débito o la carga en "últimos consumos" de la tarjeta de crédito.



"Eventos como el Hot Sale son apropiados para activar los movimientos ilícitos de ciberdelincuentes. Durante su última edición se vienen multiplicando las denuncias por irregularidades, fraudes y estafas en compras por internet, ante el colapso de la logística y la falta de productos que las empresas no advierten a sus clientes", explicaron desde la empresa especializada ClicOH.



La responsable de satisfacción del cliente en esta firma, Fedra Minguillon Jacob, recomendó: "Navegar desde la página oficial del Hot Sale 2022; por ningún motivo proporcionar datos completos de las tarjetas o datos bancarios sensibles; y adquirir los productos a través de sitios oficiales o tiendas online de reconocidos e-commerce".



Para saber que un sitio es seguro hay que asegurarse que la dirección URL concuerde con la tienda oficial de la marca y que tenga un candado al comienzo.



Desde la Defensoría del Pueblo también recordaron que los consumidores tienen 10 días para devolver el producto si no están conformes con lo que recibieron.



En ese marco recomiendan hacer una captura de pantalla del producto que se compra en caso de que la empresa envíe un artículo de distinta características al adquirido.



También señalaron que si no hay especificaciones los envíos deben llegar en un máximo de 15 días y que el precio expresado debe ser por todo concepto y que está "prohibida" le expresión más IVA.



Para poder hacer un reclamo futuro, la Defensoría aconseja contar con la factura del pedido y el remito del envío.