Rechazaron una eventual "reforma constitucional" y "reelección indefinida" de Morales en Jujuy

lunes, 30 de mayo de 2022 17:16

Un colectivo de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales se pronunciaron hoy en contra de una eventual reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, que podría habilitar la reelección indefinida en beneficio del actual gobernador, Gerardo Morales, según denunciaron.



El pronunciamiento fue dado a conocer este lunes por parte el espacio político "Arriba Jujuy", que lidera la diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos), luego de un plenario de dirigentes provinciales, quienes por unanimidad manifestaron "No a la Reforma Constitucional en Jujuy".



La postura del colectivo se enmarca en "la posibilidad del proyecto que plantea el Gobierno provincial de reformar la Constitución local para lograr la reelección indefinida a favor del Gobernador, Gerardo Morales", advirtieron.



"El pleno de los dirigentes de Arriba Jujuy rechaza terminantemente la ambición del Gobernador de perpetuarse en el poder", manifestaron durante el encuentro, que además permitió evaluar la "gestión del espacio con asistencia de programas nacionales en cada rincón, para acercar soluciones a las y los ciudadanos".



El posicionamiento fue firmado por los partidos Nuevo Encuentro y Kolina, junto a otros espacios sindicales y sociales que responden a la diputada Moisés.



Para el colectivo de partidos y organizaciones, "el único objetivo del radicalismo es seguir controlando la Legislatura provincial y la Justicia (jujeña) a su antojo, concentrando poder, mancillando las instituciones y manipulando a la gente con sus atropellos".



Además, plantearon que el rechazo a cualquier intento de modificar la Constitución provincial se sostiene porque "los sueldos de los trabajadores estatales de Jujuy prácticamente son los peores del país"; "porque no habrá representación de cada departamento de la provincia para discutirlo ni representación de las minorías", y "porque no es la solución de ninguno de los problemas más urgentes de los jujeños", enfatizaron.



En ese marco, Moisés exhortó a la oposición de Jujuy a confluir en la unidad contra Morales, un objetivo que -marcó- "no puede ser en el último día", para lo cual "hay que ser suficientemente inteligentes y acercar a trabajadores, docentes, a todos los que quieran sumarse".



"La gente dice está cansada de la política; está cansada de este Gobierno (provincial) que no da respuesta que nos tiene enmudecidos. Por eso tenemos que transformar la política, desde el Interior vamos a construir convencidos que vamos a llegar", remarcó la legisladora sobre el desafío de la oposición jujeña para el 2023.



El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, cumple su segundo mandato al frente de la provincia por lo que el espacio oficialista Frente Cambia deberá elegir un candidato en su reemplazo ya que en Jujuy no se puede ser elegido por tercera vez consecutiva.