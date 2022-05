Cumbre de las Américas: la Argentina volverá en junio a hacer escuchar su voz en distintos foros internacionales

sábado, 28 de mayo de 2022 21:17

La Argentina volverá en junio a hacer escuchar su voz en distintos foros internacionales con la participación del presidente Alberto Fernández o de representantes del Gobierno nacional en la Cumbre de las Américas, la reunión de jefes de Estado del grupo de países emergentes Brics y el encuentro del G7, en Alemania.



Así, Alberto Fernández tendrá el mes próximo una agenda marcada por su presencia en el escenario internacional, tras la gira europea que realizó en la primera quincena de mayo, que lo llevó por España, Alemania y Francia, donde mantuvo encuentros bilaterales con los mandatarios de esos países, Pedro Sánchez, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, respectivamente.



Uno de los resultados concretos de esa gira exprés por el Viejo Continente, donde Fernández llevó la voz latinoamericana sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y ofreció a la Argentina como proveedor "estable y seguro de alimentos y energía" para Europa, fue la invitación del canciller Scholz para que participe en la próxima cumbre del G7, a realizarse el 27 de junio en la región alemana de Baviera.



Antes, el mandatario tiene una cita como invitado a la Cumbre de las Américas, la reunión continental en la que Estados Unidos será el anfitrión y que se realizará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, convocatoria que desde hace semanas está atravesada por la incertidumbre sobre qué presidentes latinoamericanos asistirán y cuáles no.



Es que varios jefes de Estado de la región -entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador- declararon que no concurrirían a la cita organizada por Washington luego de que la administración de Joe Biden confirmara públicamente su negativa a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.



En ese escenario y desde hace diez días, Fernández sumó su voz junto a la de López Obrador y el chileno Gabriel Boric, entre otros mandatarios de América latina, para que EEUU reviera o flexibilizara su posición, y de ese modo realizar un encuentro continental "sin exclusiones".



Ante la insistente negativa de la administración Biden, la Argentina -que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)- impulsa la idea de realizar una reunión de ese bloque regional en Los Ángeles con el formato de un desayuno o una cena, sin superponerse con los horarios de la agenda oficial de la IX Cumbre de las Américas.



La estrategia se articuló en la capital mexicana, donde el canciller Santiago Cafiero y su par azteca, Marcelo Ebrard, convinieron reunir a los mandatarios que forman parte de la Celac y que se encuentren del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, como también a los jefes de misión de los países que integran el bloque.



Aunque la organización de esta reunión de la Celac parecería confirmar la presencia de Alberto Fernández en Los Ángeles, fuentes cercanas al Jefe de Estado aclararon que todo se terminará de resolver la semana entrante.



El jueves pasado, Fernández recibió en la Casa Rosada a Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de EEUU para la Cumbre de las Américas, y en quien Biden confió la tarea de asegurar la participación de los mandatarios de la Argentina, Brasil y México, los tres países más grandes de la región.



"La Argentina va a trabajar para el éxito de la Cumbre, con todos incluidos", dejó en claro Fernández al enviado estadounidense en aquella reunión, confiaron desde Balcarce 50.



En el encuentro en Casa de Gobierno, que se desarrolló en tono amable, Fernández habló en su condición de presidente de la Celac y le transmitió a Dodd algunos señalamientos a la política exterior de EEUU hacia la región.



Estados Unidos ha tenido "una política difícil" con Donald Trump "y no cambió demasiado con la nueva gestión respecto a Latinoamérica", le dijo el mandatario argentino a Dodd, y afirmó sentir "vergüenza" que "haya un bloqueo de seis décadas a Cuba y de cinco años a Venezuela y que no haya cambiado durante la pandemia".



Paralelamente, en una rueda de prensa conjunta que ofrecieron ese mismo día en Ciudad de México, Cafiero y Ebrard volvieron a marcar el rechazo de ambos países a la determinación de Washington de excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela.



El 24 de junio, en tanto, el Presidente tendrá otra cita de relevancia estratégica para su administración: la cumbre de jefes de Estado de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el nucleamiento de las cinco economías emergentes que empezó a reunirse en 2009 y que este año sesionará por videoconferencia con China como anfitrión, luego de que el presidente Xi Jinping cursara una invitación especial al país, como anticipó Télam días atrás.



La invitación de Xi "es sumamente importante" sobre todo por el interés de la Argentina de ingresar al foro que agrupa desde el arranque del siglo a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (de cuyas iniciales deriva el acrónimo Brics), una postura que Alberto Fernández transmitió oficialmente durante su visita a Beijing de principios de febrero, según dijo el embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, en una entrevista con Télam.



La posibilidad de sumar al país al bloque que une a las dos potencias más grandes después de Estados Unidos (Rusia y China) con potencias emergentes de Asia, África y América Latina, fue un objetivo que persiguió con fuerza el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que luego no desdeñó el expresidente Mauricio Macri.



"Los Brics son para mi país una excelente alternativa de cooperación frente un orden mundial que viene funcionando para el beneficio de unos pocos", sostuvo Fernández en una carta enviada al encuentro virtual del Foro de Partidos Políticos de los Brics, el 19 de mayo pasado, ratificando así el interés de la Argentina en sumarse a ese bloque.



En esa misiva, el mandatario argentino marcó la relevancia del foro de los Brics, que representa alrededor del 42% de la población mundial, ostenta el 23% del PIB global, el 18% del comercio internacional total y abarca el 30% del territorio del planeta.



"Los Brics son, sin dudas, un grupo de países determinantes para el desarrollo económico mundial", subrayó y, en ese sentido, evaluó que "la estabilidad macroeconómica mundial y el crecimiento económico pasa y pasará cada vez más por este grupo de países".



Tres días después de la invitación para participar en la cumbre virtual de los Brics, Fernández se convertirá el único mandatario latinoamericano que asistirá a la cumbre del G7 que se realizará el 27 de junio en Baviera, Alemania.



El mandatario argentino fue invitado por el canciller socialdemócrata alemán, quien preside el llamado G7, grupo que reúne a las principales potencias económicas occidentales (Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos) más Japón.



Scholz recibirá a los jefes de Estado y de Gobierno del G7 entre el 26 y el 28 de junio próximo en el imponente castillo de Elmau, en los Alpes bávaros, en una reunión cuya agenda estaba centrada a principios de año en temas como el cambio climático, la lucha contra la pandemia y el fortalecimiento de la cooperación internacional y las democracias en todo el mundo.



Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania, que comenzó en febrero, y la guerra entre Moscú y Kiev con la participación de la OTAN, hizo que el conflicto se convirtiera en el tema central de la cumbre en Baviera: todos los países del G7 apoyan activamente a Ucrania y condenan la invasión rusa.



Tras el encuentro que Fernández y Scholz mantuvieron en Berlín, el canciller alemán calificó a la Argentina como "como país socio del G7 durante la Presidencia de Alemania" y dijo que su intención es poder discutir "con jefes de estado y de gobierno seleccionados y líderes de organizaciones internacionales qué pasos específicos podemos tomar para fortalecer la cooperación multilateral".



En las reuniones que Fernández mantuvo en Europa pidió "encontrar una respuesta y un camino de salida urgente" al conflicto bélico en Ucrania y ofreció las oportunidades argentinas para proveer alimentos y energía a una zona que espera una profunda crisis en esas áreas si la guerra persiste.



En su gira, Fernández llevó la voz de la región como titular pro témpore de la Celac, y quedó pendiente tras esa gira la posibilidad de celebrar una cumbre entre ese bloque regional y la Unión Europea, que hasta el próximo 1° de junio preside el francés Macron.