Caso Villa: se conocieron más detalles de la causa que involucra al jugador

jueves, 26 de mayo de 2022 18:18

En las últimas horas la causa por abuso sexual, violencia de género y tentativa de homicidio contra Sebastián Villa tomó gran relevancia luego de la declaración de la médica que habría atendido a la denunciante.

Según declaró la doctora del Hospital Penna no recuerda haber atendido a la paciente, pero sí confirma que la firma que aparece en el documento de tratamiento pertenece a ella. A su vez se vivió un confuso episodio y que dejó a todos inquietantes cuando se le apagó la cámara y el micrófono y 10 minutos después indujo que se le había cortado la luz.

"Dijo que efectivamente trabajaba los lunes y con residentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el registro es de guardias. Se le hizo un tacto y se dejó asentado que se atendió. Le dijeron que se tiene que hacer estudios y no se los hizo porque huyó despavorida por el entorno de Sebastián Villa", señaló Roberto Castillo, abogado de la denunciante, con Llorente por la AM990.

En este sentido Castillo indicó que la médica fue quién la incitó a denunciar al jugador de Boca Juniors pero que por miedo a lo que podía llegar a suceder la víctima no lo hizo: "La doctora aduce que no se acuerda y, como la memoria es algo tan subjetivo, no sabemos si realmente no recuerda o si tiene miedo. Nos dio lo que necesitábamos que es que la atendió, que es su firma, que trabaja con una residente", explicó.

Con relación a lo que dice el abogado de Villa, manifiesta que es imposible que haya sido consensuado ya que la víctima tenía marcas predominantes de que no fue así: “Para ellos es sexo consentido, así que existió. Para esta chica fue abuso, que le dejen las piernas como se la dejaron no es sexo consentido".

En sintonía a la declaración de la médica, Castillo sostiene que se le dio mucha importancia mediática, pero que lo cierto es que un abuso sexual se determina por la pericia psicológica: "Cuando le íbamos a empezar a preguntar, curiosamente se le apagó el video y el micrófono. Tardó 10 minutos en volver y dijo que se le había cortado la luz... se dieron circunstancias que generaron que su declaración cobre más relevancia".

"La doctora adujo en su declaración que un abogado se habría contactado con ella. Es un abogado que trabaja en un sector de la Justicia, estamos viendo de quién depende ese sector", anunció el abogado de la denunciante que sin dudas pone en duda todo lo que sucedió en la audiencia.

Por último, y con relación a la postura de Boca Juniors en esta y las demás causas, Roberto explicó que no va a ir al club para revictimizar a la denunciante ya que en la fiscalía su declaración tardó 7 horas.

"En esta oportunidad, quedar como una institución modelo le sale muy caro. Si fuera un jugador de básquet sería apartado. Están entre la espada y la pared entre lo que es ser empático con una víctima de abuso y el negocio monetario", finalizó Castillo.