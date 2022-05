“Capital Celebra San Juan” con Raúl Lavié y Nahuel Pennisi

jueves, 26 de mayo de 2022 12:21

San Juan cumple 460 años desde la fundación de la ciudad y los festejos se extenderán durante todo el mes de junio con propuestas muy diversas e interactivas para el disfrute de todos.

“Ha sido todo un desafío generar esta actividad, primero y principal por el gran trabajo y la nutrida actividad artística y cultural que tiene la provincia. Lo cierto es que los capitalinos, las capitalinas queremos celebrar nuestra fecha, también nuestro mes, y esa es la idea de este ‘Capital celebra San Juan’ ” dijo el intendente Emilio Baistrocchi en conferencia de prensa.

Por su parte la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, destacó que “creo firmemente que Capital ha convertido la cultura en uno de los recursos y atractivos turísticos destacados y más importantes que tiene la provincia de San Juan. Esto me parece un trabajo muy bueno que se ha venido realizando, felicitarlo intendente por esto y también a todo el equipo, al Área de Turismo que es indivisible esta alianza del Ministerio de Turismo y Cultura con Capital, porque es la manera también que tenemos de poder atender, no solamente las necesidades de un turista que hoy ha dejado de venir en temporada alta y encontramos que los fines de semana tenemos turistas no importa cuál sea el mes. Y a ese turista hay que ofrecerle alternativas para que se quede más tiempo” dijo la funcionaria provincial.

La agenda de “Capital celebra San Juan”

• Todo el mes: Intervención del Pregonero Sanjuanino

Haciendo uso de la historia, la música y la elocuencia; relatará los sucesos de la fundación. Artistas: Kuki Vega y Nacho Caro. Circulará por los barrios y uniones vecinales.

• 3 de junio: Ciclo ReflejArte “Relatos del Vino” de Daniel Balderramo

Se expondrán 25 obras del artista plástico. En la Estación San Martín a partir de las 19.00, con la presentación de Claudio Rojas junto al Ballet Folclórico.

• 4 de junio: Galería de Arte y Diseño “San Juan en el Andén”

Más de 80 expositores, artistas emergentes pintando en vivo, más de 30 ceramistas, food trucks y comidas típicas, música y shows en vivo. En la Estación San Martín de 14 a 19 hs.

•10 de junio: Espectáculo “San Juan renace en Música”

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ con el reconocido director Popi Spattoco, Dúo Mixtura, Los Videla, Giselle Aldeco, Los Caballeros de la Guitarra y Cesar Ruiz Bustelo. En el Auditorio Juan Victoria, desde las 21.15.

• 11 de junio: Espectáculo “Patios Sanjuaninos”

Con guion de Alejandro Segovia se vivenciará el aniversario de una familia sanjuanina que viste de fiesta su casa y la mesa para recibir a los invitados. Aristas y músicos sanjuaninos. Producido por Municipalidad de Capital. En el Cine Teatro Municipal desde las 21.00.

• 12 de junio: Velada de Gala

Ballet Folklórico Nacional, conmemoración a vecinos ilustres de Capital e interpretación del himno argentino por Melisa Quiroga junto a Lucio Flores y Camerata San Juan. El Teatro del Bicentenario a partir de las 21.00

• 13 de junio: Celebración Fundación de San Juan

Desde la hora 00 sonarán todos los campaniles de las iglesias de la ciudad. El acto central será en la Plaza de Concepción y tras el protocolo de rigor continuarán los festejos con el Encuentro de Colectividades, paseo de comidas típicas y la realización de una gran kermés familiar. Habrá juegos típicos como el truco y ajedrez, además de la presencia de títeres, mimos, zanquistas y globeros. La música en vivo llegará de la mano de Claudio Rojas, Belén Ramet, Caco Trigo, Flor Carmona y, desde Buenos Aires, “Los Raviolis”. El Ballet Estable Municipal Sembrando Ilusiones y el Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo acompañarán los momentos musicales.

• 14 de junio: Mozarteum

Presentación del destacado pianista argentino canadiense Alexander Panizza. Auditorio Juan Victoria- 21hs.

• 16 de junio: Espectáculo “Bien Argentino”

Un show con fuerza, sensibilidad, humor y emoción que recorre todo el país con un elenco de lujo: Lu Irigoyen Facundo Toro, Natalia Pastorutti, Lucio Rojas, Julián Burgos. Ballet Sembrando Ilusiones - Ballet San Juan Nuestro tiempo. Teatro del Bicentenario desde las 21 hs.

• 18 de junio: “Cuyo saluda a San Juan”.

El reconocido grupo folclórico Algarroba.com brindará su homenaje a nuestra provincia con un recorrido por el musiquero tradicional. Cine Teatro Municipal desde las 21 hs.

• 19 de junio: Nahuel Pennisi y Omega darán un show en vivo, para todos los capitalinos.

• Del 19 al 25 de junio: Semana de celebración del Patrono San Juan Bautista

Turismo religioso: Reapertura de la cripta Catedral, presentación del calendario anual de turismo religioso, presentación de templos que integran el circuito religioso de la ciudad de San Juan

• 26 de junio: Maratón “Capital Celebra San Juan”

Evento de running por la ciudad con categorías participativas de 2 y 5 kilómetros y dos categorías competitivas de 10 y 21 kilómetros. El punto de concentración será al Monumento a San Martín en el Parque de Mayo. La competencia otorgará premios en efectivo para los ganadores. Desde las 9 de la mañana en el Parque de Mayo.

Fuente: Prensa Municipalidad de la Ciudad de San Juan