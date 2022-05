Por falta de luz, en un hospital de Neuquén usaron una linterna para asistir un parto

miércoles, 25 de mayo de 2022 20:08

En el Hospital Provincial Dr. Castro Rendón de Neuquén debieron utilizar una linterna para operar a una embarazada por la falta de luz. Además, tuvieron que usar agua esterilizada para la limpieza de manos porque los lavados de cirugía tienen desperfectos.

“Fue la gota que rebalsó el vaso, ya basta, le dije a mi jefa inmediata que si esto continúa así, no habilito los quirófanos. La ley me ampara para no poner en peligro a terceros”, sostuvo Francisco Ariel López, enfermero de cirugía del centro de salud de mayor complejidad de esa provincia.

“Estamos en problemas porque no tenemos agua en las bachas quirúrgicas para higienizar las manos antes de ingresar a una operación, las canillas no funcionan bien desde hace tiempo. Las arreglan y resultan parches”, indicó López.

En este sentido, detalló: “Terminamos con una persona con un sachet de agua fisiológica para lavarnos las manos usando un recurso que es escaso y además con un humano que tiene que estar haciendo otra función”.

López indicó que en una cirugía ginecológica en donde una embarazada estaba por dar a luz, la debieron asistir con una lámpara adicional porque las especializadas para iluminar el campo quirúrgico no funcionaban. En tanto que la única iluminación que había era tenue y de baja calidad.

“Tuvimos que usar lámparas y linternas de mano, como si fuera en la Segunda Guerra Mundial, porque no se veía nada. Se requiere una luz muy potente para entrar en un cuerpo cuando una persona está abierta en el quirófano”, aseveró.

El enfermero señaló que tanto “el director, el ministro, el subsecretario y la dirección” saben sobre esta situación. “Es vergonzoso lo que está pasando en el hospital de mayor complejidad de la Patagonia”, cuestionó.

En ese aspecto, detalló que las puertas quirúrgicas que en una sala de operaciones deben funcionar con un sistema similar a la de los aviones, en un ambiente presurizado para evitar el paso de microorganismos.

Sin embargo, según comentó, las de este hospital fueron cambiadas por un sistema de aberturas de aluminio que no funcionan porque no se genera el vacío que se necesita.

“Las puertas no cierran bien. Tuvimos problemas con las canillas, no hay insumos, faltan hasta las cintas para pegar curaciones y a veces no hay equipamiento de anestesia. La gente va al hospital porque piensa que está todo bien, pero estamos trabajando mal y con falta de equipos”, recalcó.

En tanto que apuntó contra los gremios de la Unión Del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ya que según comentó están en conocimiento de estas falencias y sostuvo que “hacen agua, porque son amigos del Gobierno y no se acercan a los quirófanos ni a las dependencias del sistema de Salud”.

Qué dijeron las autoridades

Las autoridades del centro de salud aseguraron que “la institución ya cumplió todos los pasos para la compra de equipos de iluminación”. No obstante, señalaron que todavía esperan por “el cumplimiento de otros pasos burocráticos” para poder contar con los elementos necesarios para la cirugías.

La directora asociada del nosocomio, Adelaida Goldman, en diálogo con La Mañana de Neuquén argumentó que “por parte del hospital ya está realizado todo lo técnico, el relevamiento de las empresas y los fondos correspondientes”.

Además, remarcó: “Solo estamos a la espera de que salga el pliego a la calle por parte de las autoridades correspondientes”. Y aclaró que si bien la compra de equipamientos se costean con fondos del nosocomio, “las licitaciones para los trabajos y compras se hacen a través del Ministerio de Salud”

Fuente: TN