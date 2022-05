Presentaron un proyecto para garantizar un cupo mínimo de planes de vivienda para jóvenes

martes, 24 de mayo de 2022 13:54

Un proyecto de ley que busca garantizar un cupo mínimo en la adjudicación de planes de viviendas del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) para jóvenes de entre 18 y 35 años en condiciones de vulnerabilidad fue presentado hoy en el Senado desde el bloque de senadores del Frente de Todos.



El objetivo de la propuesta es que el 5 por ciento de las beneficiarias y beneficiarios sean jóvenes con hijas o hijas a cargo que se encuentren en estado de vulnerabilidad social comprobada, explicó la senadora María Eugenia Catalfamo (FdT-San Luis).



"Las juventudes han debido enfrentar históricamente el problema de acceder a su primera vivienda, debido al desajuste que existe entre sus posibilidades reales de disponer de ahorros y los precios de las propiedades", sostuvo.



La senadora expresó que "esto afecta directamente sus condiciones de vida y sus posibilidades de emanciparse y lograr una vida adulta estable y autónoma",



"Lo que se busca es garantizar el cumplimiento del derecho a disponer de una vivienda digna, promoviendo soluciones habitacionales para miles de jóvenes a lo largo y ancho del territorio nacional que, por primera vez, podrán cumplir el sueño de tener un techo propio donde desarrollar su vida personal y familiar", agregó la senadora.



El proyecto modifica la ley de Fonavi incorporando a "un sector que siempre sufre problemáticas y quizás es uno de los que tiene más necesidades básicas insatisfechas", indicó.



La norma establece que jóvenes de entre 18 y 35 años que en su grupo familiar no perciban más de dos salarios mínimos vital y móvil y tengan un hijo al menos menor a cargo puedan acceder a cupo no inferior a 5 por ciento de las viviendas que se establecen desde Fonavi.



La idea, añadió Catalfamo, "es subsanar una necesidad histórica que tiene que ver con salarios más bajos percibidos que los del común de los trabajadores" en un sector, dijo, que muchas veces padece "la informalidad" en el empleo o directamente el desempleo.



"Muchas veces cuando van a buscar un alquiler ese alquiler ocupa el 50 o 60 por ciento de lo que perciben mensualmente entonces no les queda prácticamente dinero para mantener y contener a sus familias", argumentó.