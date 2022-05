Melanoma: avances prometedores en vacuna que desarrollan investigadores argentinos

domingo, 22 de mayo de 2022 11:03

Una vacuna contra el melanoma en Fase II de investigación trajo resultados "prometedores" ya que "logró retrasar o evitar la metástasis a órganos distantes de manera significativamente superior" comparado con otro medicamento utilizado en pacientes con melanoma, un cáncer que ocasiona 600 muertes al año, según investigadores de la Fundación Sales y el Conicet.



Las vacunas, desarrollada por ambas instituciones, "buscan entrenar a las células inmunes para reconocer y eliminar el tumor de manera eficiente", explicó José Mordoh, director del equipo de investigación que trabaja desde hace más de 30 años en el desarrollo de una vacuna terapéutica contra el melanoma, en un documento de la Fundación Sales.



Y añadió que en los últimos años, "la inmunoterapia adquirió relevancia con el desarrollo de anticuerpos monoclonales que inhiben frenos del sistema inmunológico, potenciando su acción antitumoral".



Las investigaciones realizadas por Mordoh "ya demostraron que la vacuna es segura y, en un ensayo clínico de Fase II, logró retrasar o evitar la metástasis a órganos distantes de manera significativamente superior al Interferón Alfa, en pacientes con melanoma cutáneo en alto riesgo de recaída post-cirugía", informó un comunicado de la Fundación Sales.



El Interferón es una proteína que se produce naturalmente en el cuerpo en cantidades muy pequeñas, la cual también se fabrica de forma externa al organismo y se utiliza como un medicamento. Hay tres tipos principales: alfa, beta y gamma.



El interferón alfa se utiliza para tratar el cáncer de riñón, melanoma maligno, mieloma múltiple y los tumores carcinoides. A veces también se emplea como tratamiento para ciertos tipos de linfoma y leucemia.



El estudio se financia mediante el apoyo del Conicet en conjunto con el programa científico "Cáncer con Ciencia" de Fundación Sales, el que financió, hace 45 años, los trabajos del premio Nobel Luis Federico Leloir y continúa haciéndolo con sus discípulos que alcanzaron logros de reconocimiento internacional.



Si bien en Argentina no hay estadísticas precisas sobre la incidencia del melanoma, un registro no obligatorio de los casos reportados en los hospitales, estima que habría cerca de 1700 casos y 600 muertes anuales provocadas por esta enfermedad.



Siempre y cuando sea diagnosticado de forma temprana, este tipo agresivo de cáncer de piel se puede curar con cirugía; no obstante, si no se atiende, el melanoma tiene una probabilidad mucho mayor de propagarse a otras partes del cuerpo.



Otra estrategia de inmunoterapia, consiste en la administración de anticuerpos monoclonales, que son tratamientos que aprovechan las funciones del sistema inmunitario natural para combatir el cáncer.



Al respecto, la médica Marcela Barrio, integrante del equipo de investigación, indicó que "los anticuerpos monoclonales son moléculas producidas en laboratorio diseñadas para servir como anticuerpos sustitutos de los naturales".



"La acción de los anticuerpos monoclonales puede producir la destrucción directa de las células tumorales, bloquear su crecimiento, evitar el crecimiento de vasos sanguíneos, bloquear los inhibidores del sistema inmunitario para que las eliminen más eficientemente o ser un vehículo para la entrega de otros tratamientos como la radioterapia o la quimioterapia a las células cancerosas y evitar las células sanas", explicó la investigadora.



Además de la inmunoterapia y cirugía, la quimio y radioterapia y otras terapias dirigidas son parte de los tratamientos que se emplean para tratar el melanoma.