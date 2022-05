Kulfas: "Necesitamos un equilibrio macroeconómico para poder garantizar el crecimiento sostenible"

sábado, 21 de mayo de 2022 13:55

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, remarcó hoy la necesidad de que haya un "equilibrio macroeconómico" que asegure un "crecimiento sostenible" en el país, y sostuvo que dentro del oficialismo "no hay diferencia respecto al país que queremos", aunque sí "puede haber en los pasos a dar".



"Lo que necesitamos es una economía que funcione con equilibrio macroeconómico para poder garantizar el crecimiento sostenible y que no sea de uno o dos años. Tener finanzas públicas ordenadas es una condición importante para esto", dijo Kulfas esta mañana en diálogo con la radio AM 750 respecto al aumento de tarifas de los servicios públicos.



En este punto, remarcó que será "una recomposición por debajo de la inflación", al mismo tiempo que afirmó: "es hora que ese eliminen los subsidios a los hogares de altos ingresos".



Por otro lado, Kulfas explicó que el traspaso de la Secretaría de Comercio Interior a la órbita del Ministerio de Economía corresponde a un "reordenamiento de funciones", y aseguró que desde los ministerios económicos "estamos trabajando para que al gobierno le vaya bien, poder generar los resultados que estamos esperando para fortalecer al presidente Alberto Fernández, que fue elegido por el pueblo".



"Lo que tenemos es esta situación económica, en la que estamos viendo crecimiento y creación de empleo indiscutido", pero también "un problema importante con la inflación. Los avances en la redistribución del ingreso existen, pero no son lo contundente que nos gustaría. Con esta medida puede ayudar a ajustar un poco mejor las tuercas de la política antiinflacionaria", explicó.



En cuanto a la mención de Fernández respecto de una eventual suba de retenciones, el funcionario nacional indicó que el Presidente "hizo un comentario respecto de cuestiones más teóricas de cómo funciona el mecanismo de retenciones", aunque también señaló que "en el Congreso hay una posición mayoritaria en contra de subir, no sólo retenciones, sino cualquier tipo de impuesto, por lo que esta discusión es abstracta. No tiene ningún sentido".



Por último, y respecto de las diferencias existentes en la coalición gobernante, subrayó: "está claro que se conformó un frente y la aspiración es a que continuemos todos juntos, por el mismo camino. No tenemos diferencias respecto al tipo de país que queremos. Puede haber y las hay referentes a los pasos que hay que dar, a cuestiones corto plazo. Nadie puede discutir que es necesario un país productivo e industrial y lo estamos logrando. Estamos en el camino adecuado".



En este sentido, también consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "sin dudas una de las figuras políticas más importantes de Argentina en las últimas décadas. Es la vicepresidente, representa un espacio político del frente muy significativo, así que tiene que aportar sus visiones e ideas a una acción de gobierno conjunta, pero con el liderazgo del Presidente".