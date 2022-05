Fuerte crecimiento de la participación de vendedores en el Hot Sale

sábado, 21 de mayo de 2022 16:36

La participación de empresas geográficamente instaladas en las provincias mostrará un aumento del 46% en el evento de comercio electrónico nacional Hot Sale 2022, que se realizará entre el 30 de mayo y el 1 de junio, con lo cual "el interior deja de ser sólo comprador, para pasar a ser vendedor".



Así lo destacó en diálogo con Télam el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Gustavo Sambucetti, y precisó que de las más de 200 empresas del interior, 83 están en las provincias del Litoral, 80 en la zona centro y tanto Cuyo como Sur tienen una treintena de marcas cada una.



"Todas las regiones tiene crecimiento de marcas, en un 25%; el interior deja de ser sólo comprador para pasar a ser vendedor; que es en parte el objetivo: que el interior venda nacionalmente pero sobre todo en Buenos Aires que es donde está el mayor mercado", señaló Sambucetti.



Las empresas que están radicadas en las provincias, "te dicen que el ecommerce no es para vender donde ya estoy, es para vender en otras zonas".



"Y hacen los deberes para que eso ocurra: Arman centros de distribución en Buenos Aires, montan su campaña de marketing, más allá de que su red de distribución esté, por ejemplo en el NOA, el partido es en Buenos Aries, hay que armar una estrategia, ejecutarla y competir mano a mano con grandes marcas ya instaladas", agregó.



En ese sentido, remarcó el "salto cualitativo" de la industria de logística que tiene "más y mejores" operadores logísticos, y precisó que el año pasado "el 35% de las empresas abrieron un nuevo depósito para ecommerce o asignaron un depósito que tenían para sucursales físicas a ecommerce".



Precisó que en la zona AMBA, la entrega en el día pasó de una participación del 9% en el 2019 a 18% en el 2020 y 23% el año pasado, cuando además la entrega en 24 horas pasó a ser el 14% de las opciones elegidas por los consumidores. "O sea, tenés 37% de pedidos entregados en 24 horas", afirmó.



"Y si vas al interior es la misma curva pero entre las opciones de entrega en una semana y entrega en 15 días", puesto que la primera opción pasó del 39% en el 2020 al 48% el año pasado, y la entrega en una semana subió del 19% en el 2020 al 27% en el 2021, precisó.



A su vez, señaló que "hay dos partidos en el comercio electrónico": por un lado atender a la demanda que usa la modalidad "por conveniencia, que es más para las compras menos relevantes en términos de pesos pero dónde la velocidad de la entrega es más importante"; y por otro lado "están las compras que no te cambian tanto si la recibís ya o mañana, ahí buscás precios dentro de los vendedores que te generan confianza".



"Eso es lo lindo del Hot Sale, una competencia muy concentrada en tres días y algunos siempre tienen más apetito por vender, por necesidad, o porque tienen más stock; y esa competencia está buena para el consumidor", indicó.



Recordó que "hace ocho o seis años (para participar de estos eventos de ventas) alcanzaba con poner el logo en la página del Hot Sale y el tráfico llegaba solo" mientras que "hoy tenés que ganarte la posición; poner el logo es el ticket para estar en el partido, para jugarlo y ganar tenés que tener una oferta competitiva, hacer eventos dentro del evento".



Para esta edición del Hot Sale se inscribieron 1.091 marcas, que esperan atraer a los consumidores con promociones y precios mejorados tanto en servicios como bienes, entre las 0 hora de lunes 30 de mayo hasta las 24 horas del 1 de junio.



En todos los rubros "hubo crecimiento de participación, no hay uno que cae y otro que sube, todo creció proporcionalmente"; indicó Sambucetti.



Precisó que por cantidad de marcas Indumentaria es el rubro con mayor presencia (220 marcas, contra las 201 del Hot Sale 2021), Electro tiene 190 y registró un incremento del 50% respecto del evento del año pasado, seguida por Hogar y Deco y Cosmética y Belleza.



Viajes es una categoría que en el 2021 tenía 27 marcas participando del evento y este año subió a 40, en línea con la mayor posibilidad de hacer turismo, por la campaña de vacunación que minimiza el impacto de la Covid-19 .



Alimentos y Bebidas es una categoría que en cantidad de unidades se ubica entre los que más venden, pero en la prepandemia el rubro se caracterizaba por ofrecer bebidas alcohólicas o exquisiteces, mientras que ahora la oferta está diversificada y más cercana al consumo cotidiano de cualquier hogar.



El tipo de consumo en el comercio electrónico "fue cambiando con la maduración del ecommercie, de un aspiracional a una compra habitual", indicó Sambucetti.



"Hay un 20% de personas que hacen compras cada 15 días y un 58% que compra una vez por mes. Cuando comprás regularmente quiere decir que comprás de todo", explicó.



La compra vía comercio electrónico "hoy es un consumo habitual, no asociado a una categoría particular, sino como una modalidad de compra".



"Ya hay una base establecida de compradores, en este Hot Sale habrá bastante de la compra regular, la que tenés que hacer si o si y entonces aprovechás el evento", dijo el directivo para indicar que "habrá quien espere el Hot Sale para comprar el viaje a Europa, pero muchos aprovecharán para comprar alimentos, calzado, indumentaria, lo que precisan en el día a día".