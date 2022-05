Villa quedó formalmente imputado en la causa que lo investiga por el abuso sexual de una joven

viernes, 20 de mayo de 2022 00:00

El futbolista colombiano Sebastián Villa quedó formalmente notificado como imputado hoy en la causa que lo investiga por el abuso sexual de una joven, ocurrido en julio del año pasado en su casa de un country del partido bonaerense de Canning, y su defensa propuso una perito de parte para participar del peritaje psiquiátrico al que será sometida la víctima en los próximos días, informaron hoy fuentes judiciales.



En tanto, el abogado Roberto Castillo, quien representa a la denunciante, aseguró que con la prueba aportada hasta el momento, el delantero xeneize -quien hoy cumplió 26 años y fue felicitado por el Club Boca Juniors en todas sus redes sociales pese a la existencia de este expediente- "debería ser llamado a prestar declaración indagatoria" y "no sería descabellado" que le dicten la prisión preventiva debido al riesgo procesal que existe si permanece en libertad.



Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la fiscal Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, notificaron a Villa de sus derechos como imputado del delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal", pero no le incluyó la "tentativa de homicidio".



Según los investigadores, la defensa de Villa, encabezada por el abogado Martín Apolo, aceptó el cargo y designó a una perito de parte para participar del peritaje psicológico y psiquiátrico al que será sometida la víctima en los próximos días.



En tanto, la fiscal González citó para mañana a declaración testimonial a la médica del Hospital Penna que atendió a la denunciante -de quien se preserva su identidad- y que le aconsejó realizar la denuncia porque tenía lesiones compatibles con un abuso sexual.



El abogado Castillo confirmó que, a su criterio, el jugador de Boca Juniors, que el próximo domingo disputará un partido con su club por el torneo argentino, "está en condiciones de ser llamado a declaración indagatoria" luego de la prueba aportada al expediente.



"Por la expectativa de pena y el riesgo procesal que existe considero que no sería descabellado pensar que se dicte una prisión preventiva", agregó al respecto el letrado, en declaraciones a la radio Urbana Play.



Para el abogado, los riesgos procesales para dictarle la prisión preventiva son, además de la expectativa de pena, el entorpecimiento del proceso penal "al intentar contactarse con distintos testigos" y que por ser una persona extranjera no tiene arraigo en la Argentina.



"Todo el año pasado dijo que quiere irse de Boca Juniors", manifestó Castillo. "La víctima se vio atosigada después del hecho, eso lo considero una manipulación, aprovechándose de una chica que estaba en un estado de vulnerabilidad y soledad. (La joven) no podía creer que una persona que ella quería terminaba de alguna manera realizando esta acción", sostuvo el letrado.



La denuncia contra Villa fue presentada el viernes pasado en la UFI 3 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal González. En las últimas horas, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dictó una medida cautelar que incluye una restricción perimetral e impedimento de contacto de Villa hacia la víctima, pero rechazó un pedido de prohibición de salida del país para el futbolista, ya que la misma se adoptó en la causa anterior por violencia de género sobre su expareja el año pasado y aún está vigente, dijeron las fuentes.



El lunes, la denunciante ratificó su acusación y presentó más pruebas ante la Justicia, que llamó a declarar a cuatro testigos y ordenó una serie de medidas, entre ellas, notificar a Boca Juniors de la denuncia realizada por la víctima para que se active un protocolo sobre violencia de género en el club. También la fiscal libró un oficio a la Policía para que informe sobre los llamados al 911 realizados la noche del 26 de junio de 2021, y le envió un oficio al country donde se produjo el hecho.



A su vez, le requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe el resultado del GPS en el que quedó registrado el trayecto realizado por un patrullero que, aparentemente, llegó al country tras un llamado al 911 de un vecino, y la historia clínica de la víctima al porteño Hospital Penna, donde la joven fue atendida el día siguiente.



Por su parte, el abogado de Villa, Apolo, solicitó al juez Maffucci Moore la eximición de prisión de su defendido, pero el magistrado solamente se dio por notificado sobre el pedido y no resolvió si hará lugar o no, ya que consideró que el planteo es prematuro.



Esta es la segunda denuncia contra el futbolista colombiano y goleador de Boca, ya que en abril de 2020 su expareja, Daniela Cortés, también colombiana, lo acusó de lesiones y amenazas, en un caso que ya fue elevado a juicio y que podría resolverse en un proceso abreviado. De hecho, la fiscalía le propuso una pena de dos años de prisión en suspenso y ahora la defensa deberá decidir si llegan a un acuerdo para evitar el juicio oral.





(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).