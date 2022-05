Director del Indec: "no es una elección, no podemos dar datos parciales"

miércoles, 18 de mayo de 2022 19:25

El director del Indec, Marco Lavagna, aseguró esta tarde que el operativo del Censo 2022 “fue muy normal, sin inconvenientes, y ya está cerrado a pesar de que todavía pueda haber algunos de los 650 mil censistas recorriendo algunos lugares”.

En este sentido, el titular del organismo estadístico agregó: “En las provincias ya están cargados los datos para tenerlos lo más rápido posible, y ni bien tengamos más información se las daremos. Trataremos de tener algunos datos a las 20, y si no a esa hora les avisaremos que a hora podremos darlos. Entiendan que esto no es como una elección, por lo cual no podemos dar datos parciales”.

Con respecto a las abultadas multas que se anunciaron por no haber realizado el Censo 2022, Lavagna señaló que “la intención no es salir a multar, sino que la gente participe en el censo”.

Para las personas a las cuales los censistas no hayan visitado en sus domicilios o que no estaban en los mismos al momento del relevamiento territorial, el funcionario anunció: “Habrá una semana de supervisión o recuperación en la cual los censistas volverán a pasar por estas viviendas, próximamente les daremos todos los detalles sobre esto”.

Lavagna dijo además que “los que hicieron el censo digital pero el censista no pasó por su casa tienen que quedarse tranquilos, porque a todos sus datos los tenemos. Igualmente pondremos a disposición los mecanismos previstos para censar a los que faltan. Es una porción chica la de las personas de quienes recibimos llamadas o mails que quedaron sin censar”.

Fuente: TN