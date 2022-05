El trigo subió casi un 6% en el Mercado de Chicago

lunes, 16 de mayo de 2022 16:52

La cotización del trigo registraba hoy una suba del 5,94% en el Mercado de Chicago, principal referencia internacional de los precios de los granos, por efecto de la decisión del gobierno de India de cerrar las exportaciones del cereal.



La tonelada de trigo en Chicago trepaba hasta US$ 458,39 desde US$ 432,67 del viernes 13 de mayo, tras conocerse este fin de semana la resolución de la Dirección General de Comercio de India de prohibir "con efecto inmediato" por razones de "seguridad alimentaria".



India es el segundo productor mundial de trigo y el octavo exportador después de Rusia, la Unión Europea, Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Ucrania, según informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).



El jueves, el Ministerio de Comercio indio había manifestado el objetivo de alcanzar este año exportaciones de trigo por 10 millones de toneladas, lo que habría sido el máximo histórico para el país si no hubiera anunciado al día siguiente el cierre de las ventas al exterior.



La decisión se tomó en momentos en el que país asiático está afectado por una intensa ola de calor que en algunas regiones llegó a los 47 grados centígrados y que podría afectar la productividad de la cosecha de trigo y otros cultivos.



La medida india agrega más alteraciones al mercado de granos, luego del repunte de precios generado a partir de la invasión de Rusia en Ucrania, que llevó la cotización del trigo en Chicago de US$ 310,77 el 25 de febrero al récord de US$ 495,31 el 7 de marzo, un 59,4% en poco más de una semana.



Desde entonces, el precio osciló en torno de los US$ 400 por tonelada, hasta la suba de hoy.



El cierre de exportaciones fue rechazado por los países que integran el G7, cuyos ministros de Agricultura se reunieron este sábado en Alemania y aseguraron que la postura de India agravará la crisis de abastecimiento de cereales que comenzó con el conflicto ruso-ucraniano.



Además de Alemania, integran el G7 Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.



Luego del anuncio inicial, que impactó al mercado agrícola internacional, las autoridades indias admitieron que podrían continuar con las exportaciones a los países con déficit alimentario y que se permitirá a las compañías privadas el cumplimiento de los compromisos comerciales hasta julio próximo.



La Dirección General de Comercio de India indicó que el cierre de exportaciones de trigo se aplica "con efecto inmediato" y que de ella sólo se exceptuará quienes hayan emitido "una carta de crédito irrevocable".



India exportó 7 millones de toneladas en la campaña 2021/2022, con una producción de 107 millones de toneladas.



Entre los principales destinos de exportación se encuentran países vecinos como Bangladesh, Nepal y Sri Lanka.



Con una población de alrededor de 1.400 millones de habitantes, la mayor parte de la producción de trigo de India se destina al mercado interno.



La ola de calor obligó a reducir recientemente las estimaciones de producción de 110 millones de toneladas a 105 millones, según datos del Ministerio de Comercio.