Máximo Kirchner, a Alberto Fernández: “Cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer”

viernes, 13 de mayo de 2022 20:37

En medio de la feroz interna en el Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner le envió este viernes otro mensaje al presidente Alberto Fernández: “Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer”.

Fue durante un acto en el Club Podestá de Lanús Oeste, y en el cual el también titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense estuvo junto a militantes, dirigentes y concejales locales.

Si bien durante su discurso nunca nombró al mandatario, el jefe de La Cámpora apenas tardó cinco minutos en hacerle un tiro por elevación. “Nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir, también debe saber obedecer. Y el pueblo manda. Para saber conducir hay que haber sido conducido (...) Lo que me preocupa como peronista, como militante, es que la sociedad no se involucre en su destino y cuando los dirigentes pretenden surfear esa ola más que romperla, porque si no la ola se hace más grande”, afirmó entre aplausos el miembro de la Cámara Baja.

En este sentido, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner agregó: “Los dirigentes que dicen que quieren representar a las mayorías se la tienen que bancar de pecho. ‘No podemos por esto o por lo otro’, dicen. Basta de esa dirigencia, los argentinos no la queremos”.

Durante su discurso, Máximo Kirchner también aprovechó para criticar duramente y por enésima vez al ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de que este señalara que es una obviedad la suba del mínimo no imponible propuesto por Sergio Massa.

“Escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice dos cosas y dice más. Dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI y de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín. ¿Qué más querés?”, disparó el legislador por la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, también cuestionó al titular del Palacio de Hacienda por haber sugerido que la interna oficialista impulsa el incremento de precios. “Descubrí que hay una nueva causa de inflación: el debate político. ¿En serio creen que es por eso y no porque no ponemos el ojo donde tenemos que ponerlo? ¿En los formadores de precios? Nadie pide saltos bruscos ni locuras. Lo decimos desde la responsabilidad”, aseguró Máximo Kirchner entre aplausos.

A su vez, apuntó contra la administración de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos efectos -anticipó- “se sentirán en la Argentina durante mucho tiempo más”.

Fuente: TN