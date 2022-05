Audiencia pública: el aumento en la factura de electricidad sería de 42,72% en todo el año

miércoles, 11 de mayo de 2022 11:50

El aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica para todo 2022 sería de 42,72% para los usuarios que no tengan tarifa social, y del 21,27% para aquellos que dispongan de ese beneficio, si se aprueba la propuesta presentada hoy por la Secretaría de Energía.



La propuesta fue presentada en el inicio de la audiencia pública para debatir los nuevos valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).



En tanto, desde la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández en su gira por Europa, se dejó trascender que se trata de "una decisión política" del Ejecutivo avanzar con una actualización moderada de las tarifas de los servicios públicos y se señaló que, "si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno".



La audiencia pública para debatir los nuevos valores del servicio de energía eléctrica era presidida hoy por el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, quien, luego de superar un inconveniente técnico que demoró el desarrollo del encuentro virtual, dio a conocer el informe basado en datos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético.



El informe precisó que en el presente trimestre los subsidios tendrán una cobertura del "81,85% del costo total para abastecer la demanda residencial".



En base al criterio de ajustar las tarifas según el Coeficiente de Variación Salarial de 2021, Energía dispuso que los aumentos para todo el año serán de 21,27% para los usuarios de tarifa social y del 42,72% para el resto de los usuarios.



De esta forma, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 en junio.



En el caso de aquellos que tengan el beneficio de tarifa social, los pagos de la factura final con impuestos serán de $743, $ 843 y $901, respectivamente.



La audiencia pública de hoy es la segunda, luego de que ayer se iniciaran las exposiciones para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio para el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).



En ese marco, ayer la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio de gas natural para los usuarios sin tarifa social.



La tercera audiencia, prevista para mañana, debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.