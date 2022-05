Moreau pidió a la UCR "no caer en la trampa de la boleta única"

martes, 10 de mayo de 2022 13:50

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) exhortó hoy a los radicales a "no caer en la verdadera trampa de la boleta única", al hacerse eco de la advertencia que realizó el expresidente Mauricio Macri en una reunión de dirigentes del PRO, donde habría reclamado "no caer en la trampa de los radicales".



En un hilo de Twitter, Moreau inquirió: "Los radicales se dejarán arrastrar a esta verdadera trampa".



"Macri dice públicamente 'Ojo, no caigamos en la trampa de los radicales', enojado porque habían votado en favor de la ley de cannabis y HIV. Pero quiere que los radicales lo acompañen con la trampa de la boleta única", remarcó el diputado del oficialismo de origen radical.



Para quien fuera candidato a presidente por la UCR en 2003, el objetivo de Macri al impulsar la boleta única es "poner un solo figureti televisivo al frente de las distintas categorías de candidatos sin tener que imprimir los nombres del resto de los postulantes y ocultarlos".



Y en el mismo sentido, advirtió: "La boleta única debilita el sistema de partidos y genera ingobernabilidad por la confusión que produce la mezcla de decenas de nombres y categorías, que lleva a que muchos ciudadanos se olviden de marcar una categoría o se equivoquen al hacerlo".



Moreau, finalmente, alertó: "¿Sabés cuánto mediría la boleta única en la provincia de Buenos Aires? Medio metro por medio metro".



Por otra parte, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, el mendocino Alfredo Cornejo, presentará hoy un proyecto de Ley de Boleta Única, con una conferencia de prensa en la que se sumará al reclamo de la oposición para modificar el sistema electoral argentino.



La reunión se llevará a cabo desde 15 en el Salón Auditorio del Edificio Anexo del Senado y contará con la presencia de su coterránea, la senadora Mariana Juri.



Además, fueron convocados el ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza, Víctor Rosaz; y el presidente de la Red de Acción Política, Alan Clutterbuck.



El proyecto de Cornejo se suma al resto de las iniciativas de similares características presentadas en los últimos dos años en la Cámara alta, y se presenta casi en paralelo con la discusión del tema en comisiones de la Cámara de Diputados.



Además del proyecto del mendocino, el Senado tiene en vigencia expedientes presentados por los chubutenses Edith Terenzi e Ignacio Torres, por el bonaerense José María Torello y por el ex senador puntano Claudio Poggi.



Asimismo, el oficialista Guillermo Snopek presentó una iniciativa sobre Boleta Única en agosto del año pasado en conjunto con el ahora exsenador bonaerense, Esteban Bullrich.