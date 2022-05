Diputados del FDT presentaron el proyecto para la creación de un Salario Básico Universal

martes, 10 de mayo de 2022 18:21

Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron hoy un proyecto de ley que impulsa la creación de un Salario Básico Universal (SBU) que proteja a los desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos.

De acuerdo con la iniciativa, el SBU "será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría A del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente".

La iniciativa fue presentada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, y el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros dirigentes.

Al presentar el proyecto, Hagman destacó que la iniciativa podría abarcar a unos 9 millones de personas que recibirían un salario universal y sostuvo que busca "eliminar la indigencia y valorizar las tareas que el mercado laboral no valora".

Si bien dijo que la iniciativa demandará "un monto significativo" en materia fiscal, "este proyecto no es inviable, se puede discutir cómo financiarlo", y señaló que se trata de una propuesta "complementaria" con el desarrollo del mundo del trabajo.

En tanto, el santafesino Martínez respaldó el proyecto, subrayó que "las propuestas siempre enriquecen el debate" y dijo que la iniciativa va en línea con lo que plantea el presidente Alberto Fernández "sobre la producción y el trabajo".

"Por más que traten de encasillarnos, somos todos integrantes del FdT: venimos con trayectorias diferentes pero es importante que cada uno pueda hacer su aporte y escucharnos respetuosamente. Bienvenido sea el debate para aspirar a tener una Argentina más inclusiva", puntualizó el jefe del bloque del FdT.

A su turno, Fagioli, del Frente Patria Grande, aseveró: "No podemos no constituir políticas redistributivas ni tener a 5 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza", al señalar que "es necesario avanzar en políticas concretas como ésta".

Por su parte, el diputado nacional y exministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, dijo acompañar "enfáticamente esta iniciativa" y sostuvo que la situación económica "no se va a acomodar sola, se requieren políticas públicas como estas", al considerar que "se puede hacer por etapas o bien por zonas", en referencia al costo fiscal de la iniciativa.

Grosso, en tanto, sostuvo que "el salario universal es parte de un plan de lucha que vienen dando los movimientos sociales".

"No podemos mirar para un costado con lo violento que es no tener un plato de comida. ¿Alguien cree que una persona hace dos o tres cuadras de cola en un comedor porque quiere?", preguntó Zaracho, quien señaló que "no podemos mirar más para un costado" y consideró que "hay que plantear esto desde lo humano".

"Vamos a seguir trabajando para que salga porque a mi no me lo cuentan, lo veo todos los días", añadió.

Al respaldar el proyecto, Grabois sostuvo que "tenemos que buscar un modelo de país donde quepamos todos y todas que es lo que hoy no hay. Estamos dándole racionalidad a una discusión que la gente que dice representar la racionalidad no le da" y afirmó que "todas estas ideas de pasar de los planes al trabajo son un eslogan".

"Lo que hay que hacer es pasar del trabajo sin derechos a trabajo con derechos, del trabajo con ingresos de indigencia a buenos salarios. Porque trabajo hay, lo que no hay es empleo", enfatizó Grabois al asegurar que "quienes se oponen a esto son algunos que hacen populismo de derecha que dicen cosas que ni ellos creen" y agregó: "Hay algunos del FDT que se oponen pero quiero que me expliquen por qué".

Del encuentro participaron además los diputados nacionales Juan Carlos Alderete, Natalia Souto y Claudia Ormaechea, así como dirigentes de la economía popular como Esteban "Gringo" Castro, Secretario General de la UTEP y Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta de la UTEP, así como la senadora Nacional Juliana Di Tullio, la legisladora porteña, Ofelia Fernández; y el Director del Banco Nación, Claudio Lozano.

El objetivo de la iniciativa es, según los fundamentos del proyecto, "dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post-pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo".

La propuesta impulsa la implementación de un Salario Básico Universal (SBU) "como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos".