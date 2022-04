Para el Gobierno, las paritarias deben "permitir una recomposición importante del salario"

jueves, 7 de abril de 2022 11:47

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que la convocatoria a la apertura de las negociaciones paritarias del sector privado correspondientes a actividades de una veintena de sectores "permitirá una recomposición importante del salario de los trabajadores".



En la conferencia habitual de los jueves en Casa Rosada, Cerruti se refirió a la resolución 388/22 publicada hoy en el Boletín Oficial en el que el Ministerio de Trabajo convocó a negociaciones salariales a los gremios y las cámaras empresariales de una veintena de rubros como la construcción, camioneros, sanidad y alimentos, entre otros.



"Esperamos que esto permita una recomposición importante del salario de los trabajadores para que no pierdan contra la inflación", dijo la portavoz.



En ese sentido, precisó que el objetivo del Gobierno nacional con esta convocatoria es que "se llegue a la mejor recomposición salarial a favor de los trabajadores porque además necesitamos que esas paritarias vayan contra la inflación y que anticipen estos movimientos inflacionarios que existen a nivel mundial".



"También necesitamos recuperar el poder adquisitivo de los salarios porque durante el Gobierno de Mauricio Macri los salarios perdieron un 20 por ciento respecto al 2015", puntualizó y agregó: "Ahora, la búsqueda es que no solo los salarios pierdan contra la inflación, sino que puedan recuperar el poder adquisitivo perdido durante el Gobierno de Macri".



Cerruti sostuvo asimismo que el Gobierno "no pone techo a las paritarias" y que "todos los bonos se discuten en el marco de las paritarias", al ser consultada sobre un posible bono para los empleados estatales.



"Todos los bonos se discuten en el marco de las paritarias y por eso se han reabierto para acordar allí aumentos, bonos y otros incentivos especiales", apuntó.



En tanto, recordó que "ante las diferentes variaciones que están teniendo estos índices –inflacionarios-, el Gobierno puso este bono para los jubilados" de 6.000 pesos.