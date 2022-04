El Senado empieza a tratar el acuerdo con el FMI

miércoles, 6 de abril de 2022 07:18

El Senado comenzará a tratar este miércoles el proyecto kirchnernista para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) con un impuesto sobre los bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Por otra parte, en otro proyecto que generará tensión entre el oficialismo y la oposición, la titular del Senado, Cristina Kirchner, finalmente convocó la sesión para votar este jueves la reforma del Consejo de la Magistratura.

Los senadores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda fueron citados para la reunión prevista desde las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Antes, a las 10 de la mañana el bloque del Frente de Todos recibirá sindicalistas aliados en busca de respaldo. Fue invitada la conducción de la CGT (aunque se esperaba la presencia de Pablo Moyano) y también estará el jefe de de la CTA, Hugo Yasky, confirmó el sindicalista al canal TN.

El proyecto sobre los bienes en el exterior no declarados surgió de senadores que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y propone “crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, con modificaciones en la ley de Entidades Financieras, para liberar el secreto bancario, bursátil y fiscal.

La iniciativa ya cosechó el rechazo de Juntos por el Cambio, que criticó duramente la propuesta en un comunicado. “El proyecto tiene la clara intención de desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos y su incapacidad para afrontar los temas urgentes que afectan a millones de argentinos”, señaló la coalición opositora.

Tras la fuerte crisis interna que provocó el acuerdo con el Fondo Monetario, desde el oficialismo argumentan que se trata de “un aporte especial de emergencia” sobre fondos “que fueron fugados y no están declarados ante el fisco”.

Sin embargo, no hay consenso total en el Frente de Todos. De hecho, el proyecto fue impulsado, con Oscar Parrilli a la cabeza, por cinco de los senadores del núcleo más cercano de la vicepresidenta: Anabel Fernández Sagasti, Martín Doñate, Juliana Di Tullio y José Mayans.

El resto de los integrantes del bloque oficialista no estaba al tanto de la presentación, aunque luego la mayor parte de la bancada acompañó el texto con la firma. Sin embargo, otros senadores como Edgardo Kueider (Entre Ríos), Guillermo Snopek (Jujuy) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), no firmaron y plantean modificaciones.

Aunque el ultracristinista Oscar Parrilli no es miembro de las comisiones, el senador se presentaría en el plenario para explicar la iniciativa. También se llamarían a expositores invitados, entre los que podría estar la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. En principio, no habría dictamen este miércoles, aunque no se descartaba completamente.

Para aprobar el proyecto en el recinto, el Frente de Todos necesitaría consenso total en el bloque y el acompañamiento de al menos dos senadores aliados, algo que aún no tiene garantizado.

La iniciativa propone crear la figura del colaborador (para personas físicas y entidades bancarias que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad) para quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados, que obtendrán hasta el 30% de lo que se recaude por la información aportada.

De acuerdo con el proyecto, el aporte será del 20% sobre los bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares y “en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”