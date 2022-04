Fue a una plaza y el pitbull de un amigo le desfiguró la cara

martes, 5 de abril de 2022 09:47

Otro feroz ataque de un pitbull ocurrió en Córdoba: un niño se recupera de una mordedura en la cara que le provocó una grave herida. Sucedió el pasado miércoles en una plaza de barrio Iponá, adonde el nene se encontró con un amigo y su mamá que paseaban con el perro.

Gabriela y su hijo estaban llegando a la clase de artes marciales que periódicamente el nene tiene en la plaza. Antes de llegar se cruzó con un amigo que estaba junto a sus mamá y el perro pitbull. Al acercarse a saludar, el animal lo atacó y lo mordió en la cara.

La víctima, de 10 años, sufrió una grave lesión en el rostro: tuvo un profundo corte desde el pómulo hasta el labio y tuvo que ser internado en terapia intensiva del Hospital de Niños. Allí le practicaron varios puntos y permaneció bajo observación hasta el domingo, cuando recibió el alta médica.

“Ahora está mejor y haciendo reposo. Lo tiene que ver el pediatra y luego el cirujano para determinar si tienen que hacerle alguna cirugía de reconstrucción”, contó la mamá al canal El Doce.

Presuntamente, el perro no tenía ninguna medida de seguridad pero la mujer no puede asegurarlo por el shock del momento que no le permite recordarlo. De todas formas ya hizo la denuncia contra los dueños del animal.

Un día antes de este hecho, una joven de 30 años sufrió graves lesiones cuando intentó separar a tres pitbull y uno de ellos la atacó. A la mujer debieron reconstruirle el rostro con una cirugía en el Hospital de Urgencias.