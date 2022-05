¡De no creer!: Del Caño fue "hater" de Elon Musk y se volvió viral

sábado, 30 de abril de 2022 19:13

Un cruce inesperado en las redes sociales dio mucha tela para cortar en las últimas horas. El diputado nacional Nicolás del Caño salió con los tapones de punta contra Elon Musk, luego de que el multimillonario publicara un agresivo mensaje hacia la extrema izquierda.

“¡La extrema izquierda odia a todos, incluidos ellos mismos!”, publicó el propietario de Space X, quien recientemente adquirió Twitter por 44.000 millones de dólares.

El dirigente y diputado del Frente de Izquierda, tomó la posta y le respondió con una dura frase: “Queremos que la riqueza social que producen las y los trabajadores no se la apropien parásitos como vos”.

Queremos que la riqueza social que producen las y los trabajadores no se la apropien parásitos como vos. Reemplazar este sistema irracional que destruye el planeta y hunde a millones en el hambre, la pobreza y las guerras, mientras unos pocos acumulan fortunas y viven como reyes. https://t.co/aVnGLAIJHr — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) April 29, 2022

“Reemplazar este sistema irracional que destruye el planeta y hunde a millones en el hambre, la pobreza y las guerras, mientras unos pocos acumulan fortunas y viven como reyes”, agregó Del Caño.

En otro mensaje, Musk aclaró que no se declara “fan de la extrema derecha” y aconsejó: “Tengamos menos odio y más amor”. Su primer tweet obtuvo más de 100 mil retweets y 700 mil me gusta, mientras que el segundo logró 30 mil retweets y 510 mil me gusta.

La respuesta del político argentino tuvo grandes repercusiones en pocos minutos.