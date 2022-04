Una rosarina obtuvo una medalla de oro en el concurso Mundial de Licores y Vinos en Londres

domingo, 3 de abril de 2022 19:39

La rosarina Valeria Saavedra, creadora del gin La Salvaje, un licor al que se describe "con sabor del litoral", obtuvo una Medalla de Oro en un concurso Mundial de Licores y Vinos realizado en Londres, y ahora la bebida será elaborada en una destilería modelo que se instalará en el pueblo santafesino de Roldán.



Saavedra una de las pocas mujeres destiladoras del país y logró la máxima puntuación (95/100) en el célebre concurso Wine and Spirits Competitions (IWSC) 2022, realizado en Londres a mediados de marzo pasado.



Durante el certamen con más de 50 años de trayectoria los jurados evaluaron bebidas espirituosas de más de 90 países, a través del sistema de cata a ciegas en el que participaron 6457 concursantes de todo el mundo.



"En la categoría Mejor Gin Contemporáneo participaron 800 y entre ellos, fueron seleccionados 13 destilados de todo el mundo. Gin La Salvaje del Litoral fue el único de Sudamérica", contó a Télam Saavedra.



Tras apuntar que el nombre del gin es un homenaje a la legendaria artista rosarina Rita La Salvaje (Juana González, su verdadero nombre), dijo que por la elevada puntuación del jurado (95/100) el licor obtuvo la medalla de oro.



"En Argentina y Sudamérica no hay otro gin contemporáneo medalla de oro. En el resto del mundo, solo unos pocos y eso da idea del nivel de puntuación", añadió Saavedra, que posee una diplomatura en Destilado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Rosario.



"Es la primera vez que competimos a nivel mundial y la medalla dorada corona nuestro esfuerzo y trabajo", contó Saavedra, que vivió 13 años en España, trabajando en hoteles y restaurantes de Barcelona, Ibiza y Formentera.



"Eso me dio mucha experiencia y pude probar un montón de etiquetas carísimas e impagables para educar el paladar", dijo Valeria, que estudió también Fitoterapia en España y cuando regresó al país -hace más de una década- empezó a desarrollar el gin.



Afirmó que su gin "está inspirado en el Delta del Paraná, en el sur del litoral y tiene que ver con Rosario, el río, las islas, la naturaleza, y por supuesto, el homenaje a una figura del espectáculo rosarino como la mítica Rita La Salvaje".



"Además del enebro, Gin La Salvaje recoge el sabor del coriandro, cardamomo, clavo, cedrón, laurel, romero, eucalipto, lima y naranja. El 90 por ciento de esos botánicos crecen en el delta del Paraná", explicó.



Y luego describió: "Se trata de un gin contemporáneo, fresco, aromático, elegante, muy equilibrado y salvaje por naturaleza. Con cuatro destilaciones y diez botánicos locales, se diferencia de los demás por su marcada impronta litoraleña".



Saavedra, que en la actualidad cuenta con una microdestilería en Rosario, adelantó que proyecta emplazar una planta de mayor envergadura en el Parque Industrial de Roldán.