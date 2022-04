Detuvieron a un hombre y lo acusaron de haber provocado la muerte de su madre, su hija y su hermano

jueves, 28 de abril de 2022 17:58

Un hombre fue detenido como sospechoso de haberle provocado la muerte a su madre, quien falleció el fin de semana pasado en un hospital del partido bonaerense de San Nicolás aparentemente tras suministrarle drogas a través del suero, y también lo acusaron por los fallecimientos de un hermano en 2019 y de su hija con discapacidad en 2021, que murieron en circunstancias similares, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



La investigación comenzó el sábado último cuando una mujer, llamada Teresita Di Martino (61), murió en el hospital San Felipe de esa ciudad ubicada a 240 kilómetros de la Capital Federal, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Fuentes policiales y judiciales informaron que, al momento de su fallecimiento, la mujer estaba al cuidado de su hijo, identificado como Pablo Damián Grottini (42), quien trabaja como empleado de una empresa de servicios funerarios.



El abogado Jorge Ingrata, representante del sospechoso, contó a Télam que en la noche del viernes Di Martino llegó acompañada de su hijo por un "fuerte dolor en el pecho" y que permaneció unas cuatro horas internada hasta que murió en la sala de guardia. Tras el deceso, los médicos desconfiaron de las causas ya que la mujer evolucionaba favorablemente e hicieron la denuncia al encontrar en un cesto quirúrgico ampollas de drogas psicotrópicas que no pertenecerían a los lotes registrados en el centro de salud.



Según las fuentes, personal de enfermería relató que el hijo de la paciente internada les había dicho que había un problema con la vía intravenosa con la que le pasaban suero. La enfermera notó que estaba agujereada y que chorreaba y horas más tarde otro enfermero observó lo mismo. "El suero estaba pinchado pero el que llama al enfermero para que lo cambie fue él", aseguró el abogado Ingrata.



Sin embargo, tras la muerte de la madre, la fiscal de la causa, María Belén Baños, dispuso la aprehensión de Grottini, que se efectuó el martes último en su casa ubicada en Tucumán al 800 de Villa General Savio, partido de San Nicolás. La funcionaria judicial lo imputó por el delito de "triple homicidio agravado por el vínculo" de su madre, su hermano y de su hija, pero el hombre se negó a declarar.



Es que los investigadores determinaron que otros dos familiares del detenido habían fallecido bajo circunstancias similares. De acuerdo a las fuentes, el acusado había tenido bajo sus cuidados en internación a su hija adoptada de 10 años -con discapacidad-, en julio de 2021, en el hospital San Felipe; y a su hermano Germán, en julio de 2019, en una clínica privada.



En las últimas horas, Grottini pidió dar su testimonio y negó ante Baños todos los cargos que le había endilgado. En tanto, los investigadores realizarán las pericias toxicológicas al cuerpo de la mujer para corroborar si recibió algún tipo de droga que le provocó la muerte.



El defensor afirmó que la fiscal "cree que hay elementos para presuponer que los tres hechos fueron cometidos por Grottini" pero, a su entender, "son indicios y no tiene pruebas concretas". No obstante, una de las pruebas reunidas por la fiscalía fue unas búsquedas que el hombre hizo en Google sobre cómo generar una embolia por vía venosa y sobre el suero.



"Hija cumpliste tu sueño, encontrarte con tu tío. Pero papá nunca te va a olvidar. Vuela alto, muy alto", había publicado en su Facebook tras la muerte de la niña. Si bien los pesquisas analizaron la posibilidad de exhumar los cadáveres de la niña y del hermano de Grottini eso no será posible porque fueron cremados, concluyeron los voceros.