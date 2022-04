Aseguran que las audiencias públicas para la actualización de tarifas "no serán decorativas"

lunes, 25 de abril de 2022 17:14

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, aseguró hoy que las audiencias públicas para la actualización de las tarifas de gas "no serán decorativas" y se tendrá en cuenta la instrucción del presidente Alberto Fernández sobre la importancia de "un servicio social que garantiza derechos humanos".



En esas audiencias, previstas para el 10, 11 y 12 de mayo, "no se hará nada fuera del marco regulatorio, se escucharán las posiciones de los participantes y la ley es muy clara en cuanto a los aumentos", señaló Bernal en declaraciones a FM Metro.



"La ciudadanía tiene que estar tranquila que no se hará nada que impida pagar el servicio público. Se terminaron las dudas entre pagar el gas o el colegio de los chicos", añadió Bernal.



En cuanto a una eventual escasez de gas durante el invierno, el funcionario indicó que no dispone de la información precisa para referirse a esa cuestión.



Las audiencias públicas convocadas por la secretaría de Energía se realizarán el 10, 11 y 12 de mayo.



La totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para los usuarios de electricidad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.



El 10% de los usuarios residenciales de los servicios de gas y electricidad con mayor capacidad de pago dejarán de recibir el beneficio del subsidio a la energía.



De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio de 17%.



Por su lado, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.