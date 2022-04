En pleno otoño, una ola de calor hará llegar la temperatura a 40° en algunas provincias

viernes, 22 de abril de 2022 00:05

En las últimas horas se conoció que un nuevo e inusual fenómeno meteorológico, azotará a varias provincias de Argentina. Se trata de una ola de calor que golpeará en algunas provincias del país y que haría llegar a 40° la temperatura máxima.

Según publicó La Nación, el meteorólogo especialista en sistemas de alerta temprana, Mauricio Saldivar, dio detalles del fenómeno que se vivirá en los próximos días y reveló dónde se sentirá con mayor fuerza.

“Será un periodo de más de tres días de temperaturas elevadas, lo que configuraría una ola de calor. Lo que me llama la atención es que en algunos sectores de la Argentina, después de esta ola de calor podría estar seguida por una ola de aire frío, aunque no en el mismo lugar. Pero algunos sectores tendrán calor y otros fríos, algo que no es tan frecuente. Vamos a tener muy altas temperaturas en el norte y muy frías en el sur. Vamos a tener un país de extremos”, dijo el investigador en diálogo con ese medio.

En tanto que el climatólogo e Investigador del Instituto Antártico Argentino, Alpio Costa, agregó: “Los modelos muestran que la ola de calor recaería en Formosa y Chaco, casi con seguridad, pero se podría extender a Santa Fe, Corrientes y otras provincias del noreste (...) Se viene un evento de calor, al menos, para la mitad norte del país. No creo que llegue a afectar a Buenos Aires”.

Por su parte, Saldivar desglosó respecto al pronóstico: “En los mapas de anomalías de temperaturas, se ve una diferencia entre lo pronosticado y lo que ocurre normalmente (de acuerdo a la climatología) es de +12ºC para el mismo período. Es una anomalía positiva extrema, infrecuente, pero que ha sucedido en otras ocasiones. Hay que recordar el ‘veranito de San Juan’ que suele ocurrir a finales del mes de junio. Responde a la natural variabilidad del tiempo y del clima”.

“Así lo ve el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Sin embargo, el Sistema Global de Predicción (GFS, de USA) indica que la entrada de aire y las anomalías, tanto la de aire frío como la de aire cálido, no serán tan marcadas y la duración es menor”, finalizó Salvidar.

Según se conoció, el fenómeno de la ola de calor comenzaría a sentirse el domingo y se extendería hasta el jueves. En tanto que el viernes próximo llegaría el frío.