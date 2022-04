Manzur: "la instrucción que tenemos del presidente es estar abocados a la gestión"

jueves, 21 de abril de 2022 09:12

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo hoy que la "instrucción" que tiene todo el Gabinete nacional de parte del presidente Alberto Fernández es "estar abocados a la gestión" y, en ese sentido, destacó la visita que realizarán hoy al yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, para dar comienzo a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.



"Estamos viajando esta mañana a Vaca Muerta una de las grandes reservas de energía mundial, para poner en marcha una nueva obra que tiene que ver con un gasoducto y la Argentina va a autoabastecerse de un insumo muy crítico a nivel global", dijo Manzur en declaraciones que formuló a la prensa al ingresar a la Casa de Gobierno.



A las 12 está prevista la visita del Presidente al yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, para dar comienzo a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, y, luego, encabezará el acto de entrega de 90 viviendas del Barrio Covicir de la ciudad de Neuquén.



En ese marco, el jefe de Gabinete aseveró que "las reservas que tiene la Argentina son muy importantes", y estimó que el gasoducto "en un año y medio estará terminado".



"Hoy la instrucción que tenemos del Presidente es no hablar de política y estar abocados a la gestión", respondió Manzur ante una consulta sobre las elecciones del año próximo, y, tras señalar que "falta mucho tiempo, va a correr mucha agua todavía bajo el puente", pidió "no apresurar los tiempos".



"Lo importante es que el Gobierno siga adelante con las políticas publicas y llevar soluciones a todos los argentinos y en particular a los más vulnerables", añadió.



Por otro lado, informó que en su primera actividad del día se reunirá con los ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; de Ciencia, Daniel Filmus; y de Agricultura, Julián Domínguez y ocho gobernadores, entre otros, que integrarán la delegación argentina que viaja mañana a Israel, para llevar adelante una agenda de cooperación en desarrollo científico tecnológico, entre otros temas.



En otro orden, al ser consultado sobre la conformación de un interbloque del FDT en el Senado, reiteró que "es una decisión parlamentaria de nuestro bloque y se ha dado dentro de los márgenes legales", con lo cual, "estamos de acuerdo".



"Siempre en un espacio como el nuestro hay diferencias y eso es sano, es bueno", expresó al ser consultado sobre las distintas posturas dentro de la coalición gobernante.



En materia económica afirmó que la inflación "es un problema global" que "está golpeando en todos lados" y lo hace en particular en una economía tan debilitada como la Argentina" donde "tiene un mayor impacto".



"Por lo cual, el desafío es que en los próximos meses este indicador vaya descendiendo", finalizó Manzur.